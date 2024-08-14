РФ виводить частину військ з України через наступ на Курщині

Просування українських сил у Курській області змушує Москву перегрупувати свої сили, пише видання The Wall Street Journal. У ЗСУ підтверджують виведення частини військ із Запорізької та Херсонської областей.

У зв'язку з операцією ЗСУ у Курській області Росія виводить частину своїх збройних сил з України. Про це у вівторок, 13 серпня, пише газета The Wall Street Journal із посиланням на американських чиновників. Як зазначає видання, це перша ознака того, що вторгнення Києва змушує Москву перегрупувати свої сили.

За даними WSJ, США все ще намагаються визначити значення цього кроку для Росії. Джерела видання не повідомили, скільки військ, за інформацією Вашингтона, перекидає РФ.

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Сухопутних військ ЗСУ Дмитро Лиховій у вівторок заявив, що в Курську область РФ спрямовують російські підрозділи з півдня України - Херсонської та Запорізької областей.

Напередодні The Economist писав із посиланням на генеральний штаб ЗСУ, що в Курську область перевели і частину підрозділів з Харківського напрямку, але з ключового Донбаського напряму Росія відправила на Курщину набагато менше сил, ніж хотілося б Україні.

Наступ ЗСУ у Курській області

Операція ЗСУ у Курській області розпочалася тиждень тому, 6 серпня. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 13 серпня повідомив, що під контролем української армії перебувають 74 населені пункти Курської області.

Як повідомив агентству AFP високопосадовець у секторі безпеки, в операції задіяні "тисячі" українських військових. За його словами, мета наступу - "розтягнути" фронт для російських сил та "дестабілізувати" РФ.

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