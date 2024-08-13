Литва: Росія перекидає війська з Калінінграда на Курщину

Міністр оборони Литви розповів у Києві Зеленському, що РФ вивела частину підрозділів з Калінінграда, щоб стримати наступ ЗСУ на Курщині. В ЗСУ теж кажуть про перекидання в цей регіон частини підрозділів з півдня України.

Росія передислоковує свої війська з Калінінграда в Курську область РФ на тлі операції Збройних сил України на Курщині, повідомив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас під час зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським у Києві у вівторок, 13 серпня.

"Я кажу литовському народу: подивіться, як українці за вас борються, тому що через цю боротьбу росіянам доводиться виводити війська з Калінінграда. І ми навіть називаємо це "демілітаризацією Калінінграда", яка відбувається завдяки хоробрості ваших військових", - зазначив він.

Міністр зауважив, що дії ЗСУ підняли мораль не лише українців, а й литовців. "Тому що ви показали, що ви можете досягати дуже важливих речей", - підкреслив він.

Кащюнас додав, що "наступним хорошим кроком" був би дозвіл західних партнерів Україні на використання далекобійних озброєнь по території РФ. "Ми лобіюємо це, і я впевнений, що ми маємо це робити", - наголосив він.

ЗСУ: на Курщину перекидають війська з півдня України

Своєю чергою речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Сухопутних військ ЗСУ Дмитро Лиховій зазначив в ефірі телеканалу "Еспресо", що в Курську область РФ спрямовують і російські підрозділи з півдня України.

"Підтверджується перекидання деяких російських військових частин із Придніпровського напрямку і загалом із Запорізької області на північ", - зазначив він.

Водночас речник зауважив, що на півдні росіяни накопичили велику кількість особового складу, "і та кількість підрозділів, які вони передислоковують, порівняно невелика, щоб говорити про якесь ослаблення чи зняття заслону для продовження наступу на південному напрямку".

У коментарі виданню Politico Лиховій додав, що росіяни переводять на Курщину підрозділи не лише з Запорізької, але й з Херсонської області.

Київ очікував більшого перекидання військ РФ на Курщину

Напередодні The Economist писав із посиланням на генеральний штаб ЗСУ, що в Курську область перевели і частину підрозділів з Харківського напрямку, але з ключового Донбаського напряму Росія відправила на Курщину набагато менше сил, ніж хотілося б Україні.

"Їхні (російські. - Ред.) командири - не ідіоти. Вони перекидають війська, але не так швидко, як нам хотілося б. Вони знають, що ми не можемо розтягнути логістику на 80 чи 100 кілометрів", - зауважив співрозмовник відання.

Операція ЗСУ на Курщині

Про те, що ЗСУ почали наступальні дії на Курщині російська влада вперше заявила 6 серпня. Україна тривалий час не коментувала цю інформацію та офіційно підтвердила лише 12 серпня.

За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, станом на 13 серпня вдалося взяти під контроль 74 населених пункти Курської області РФ.