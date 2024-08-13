ЗСУ контролюють 74 населених пункти в Росії - Сирський

Протягом доби ЗСУ взяли під контроль 40 квадратних кілометрів території РФ . Вони контролюють вже 74 населених пункти, повідомив президентові України Володимиру Зеленському головком Олександр Сирський.

У рамках операції в Курський області Росії протягом вівторка, 13 серпня, Збройні сили України (ЗСУ) просунулись на окремих напрямках на один-три кілометри та взяли під контроль 40 квадратних кілометрів території.

"На сьогодні 74 пункти знаходяться під нашим контролем", - повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський лв доповіді президенту України Володимиру Зеленському, яку той оприлюднив у Telegram.

Головнокомандувач додав, що попри високу інтенсивність бойових дій, ситуація "знаходиться під контролем". "Продовжуємо ведення операції", - сказав він.

Своєю чергою Зеленський зауважив, що у контрольованих населених пунктах проводять перевірки та "стабілізаційні заходи". "Продовжується розробка гуманітарних рішень для цих територій", - зазначив він.

Зеленський: ЗСУ поповнюють обмінний фонд

Президент також подякував українським воїнам за службу. "Дякую, що поповнюєте наш фонд обміну - це важливо. Зможемо обміняти на наших хлопців, на наших військових", - наголосив Зеленський.

Він попросив Сирського продовжувати тренування підрозділів і розробку наступних "важливих, ключових кроків".

Операція ЗСУ на Курщині

Про те, що ЗСУ почали наступальні дії на Курщині російська влада вперше заявила 6 серпня. Україна тривалий час не коментувала цю інформацію. Лише 12 серпня Зеленський повідомив із посиланням на доповідь Сирського, що ЗСУ контролюють близько тисячі квадратних кілометрів у Курській області .

Того ж дня курський губернатор під час доповіді президентові Росії Володимиру Путіну заявив, що ЗСУ нібито контролюють лише 28 населених пунктів Курщини, "глибина проникнення на територію області складає 12 кілометрів, ширина по фронту - 40 км".

Водночас аналітики ще за кілька днів до цього повідомляли, що ЗСУ просунулись на 30-35 кілометрів вглиб території РФ, а станом на 12 серпня контролюють не менше 44 населених пунктів.