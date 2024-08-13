Словник Кремля: як влада РФ описує бої із ЗСУ під Курськом

Влада РФ називає наступ ЗСУ на територію Росії "надзвичайною ситуацією", а свої дії "контртерористичною операцією". Чого в Кремлі бояться й чому не говорять прямо про бої під Курськом?

28 населених пунктів Курської області - під контролем ЗСУ, українські війська просунулися на 12 км углиб російської території завширшки 40 км. Коли т.в.о. губернатора Курської області Олексій Смирнов описував просування української армії на нараді уряду РФ, він використав термін "проникнення". Його перервав президент Володимир Путін, який попросив не озвучувати цих даних: "Це військове відомство нам доповість".

Самі бої із ЗСУ в Курській області Путін та інші учасники цієї наради називали виключно "ситуацією" - 19 разів. Так, пояснюють експерти, влада РФ намагається, як і раніше, пом'якшити медійне тло навколо війни в Україні. Але з цього починають вибиватися деякі пропагандистські Z-пабліки та воєнкори, які демонстративно відмовляються від використання евфемізмів, звинувачуючи державні структури у брехні. DW поговорила із соціологами та політологами про те, що відбувається зі "словником" Кремля, і якими можуть бути наслідки уникнення теми, що хвилює населення.

У яких евфемізмах влада РФ формує картину вторгнення ЗСУ

Нинішній очільник Курської області на тій самій нараді з Путіним згадав "атаки" ЗСУ за допомогою дронів і зростання в регіоні кількості біженців. "Нарешті точні дані", - похвалив обласного чиновника у своєму Telegram-каналі прокремлівський політолог Сергій Марков, додавши, що сказано це було "без натужного офіціозно-бюрократичного псевдопатріотизму".

Розбита колона російської військової техніки в Курській області, 9 серпня 2024 року Фото: Anatoliy Zhdanov/dpa/Kommersant Publishing House/AP/picture alliance

Однак така доповідь явно не сподобалася Путіну, вважає політолог Денис Греков. Він пояснює розбіжність у настроях обласного чиновника і глави РФ тим, що наступ ЗСУ на територію Росії застав держструктури зненацька: "Гадаю, ми побачимо, як вони найближчими днями формуватимуть новомову для цієї ситуації". Уже протягом останніх кількох днів, відколи війна прийшла на територію Росії, Кремль змушений обережно визнавати погіршення становища у війні, але продовжує відчайдушно використовувати евфемізми, каже Греков: "Тому вони вводять безглуздий "режим надзвичайної ситуації", потім "контртерористичну операцію". Але роблять усе, щоб це не здавалося війною".

Російські чиновники не хочуть запроваджувати воєнний стан у країні

Чиновники з прикордонних регіонів зовсім перестали згадувати "СВО" ("спеціальна військова операція" - так в РФ називають повномасштабне вторгнення Росії в Україну. - Ред.), перейшовши на безпечнішу "технічну мову", звертає увагу соціолог Олександр Бікбов: "Повідомляють про виплату компенсацій у 10 тисяч рублів, пільги та встановлення мобільних пунктів для "переселенців". На думку фахівця, якщо читати ці повідомлення про роботу з жителями Курської області, не знаючи контексту, то може скластися враження, що йдеться про усунення наслідків урагану або організацію масового заходу: "Начебто це якась технічна ситуація, що її потрібно вирішити. Наприклад, підготуватися до Олімпійських ігор".

Експерт вважає, що влада РФ використовує новомову із самого початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну багато в чому з прагматичних міркувань - щоб не запроваджувати воєнний стан у країні. Оскільки, зазначає він, у такому разі доведеться проводити мобілізацію і призупинити сплату податків населенням.

Зростає аудиторія Z-блогерів

Бікбов зазначає, що аудиторія Z-блогерів і частини російських "воєнкорів", починаючи від 6 серпня, різко зросла. Він пов'язує це з тим, що ці пабліки не тільки виявилися практично єдиним джерелом новин про наступ ЗСУ на території РФ, а й визнавали масштаб бойових дій у Курській області: "Це теж пропагандистські канали, але вони відкрито говорять про насильство і війну". На таке "сполучення з реальністю", вважає Бікбов, є запит у російського населення.

На його думку, відмінність нинішньої пропагандистської системи від радянської полягає в тому, що Z-блогери частково освоїли капіталістичні форми монетизації: "Багато хто з них перебуває на утриманні в чиновників, але вони намагаються повторити успіх Fox News, завойовуючи ультраконсервативну публіку".

Російська військова техніка на під'їздах до Курська Фото: Russian Defence Ministry/TASS/dpa/picture alliance

При цьому Z-пабліки винаходять власну езопову мову, каже антропологиня Олександра Архипова. У своєму Telegram-каналі вона звернула увагу на загадкову країну "Лаос" - її керівництво активно критикують Z-блогери у своїх пабліках, коли пишуть про війну в Україні.

Фахівець пояснює: коли військова цензура в РФ запровадила відповідальність за дискредитацію армії, то так звані "воєнкори" домовилися використовувати слово "Лаос" у значенні РФ, щоб не потрапити під закон. "Досить швидко використання цього слова стало знаком приналежності до бойового братерства і до тих, хто пише про бойове братерство", - каже вона.

Так Z-блогери висміюють новомову Кремля за її нейтральність, пояснює Архипова. Наприклад, за три дні прориву ЗСУ на територію Росії міноборони РФ відрапортувало про шість власних "перемог" під час боїв у Курській області. Військове відомство жодного разу не дозволило собі назвати це проривом або наступом, зазначає експертка, тому що інакше у стороннього спостерігача могло скластися враження, що російська армія не контролює ситуацію. "Я називаю цю мову некромовою - мертвою мовою. Її головне завдання - щоб користувач нічим не цікавився. Влада це розуміє і створює картину нібито нічого не відбувається", - пояснює вона.

Наскільки імовірний соціальний вибух у РФ

Найвищий попит на достовірну інформацію у прикордонного населення Росії з Україною, каже Греков: "Адже це питання безпеки". Влада РФ навряд чи побоюється соціального вибуху в цьому регіоні, вважає він: "Багато хто з біженців перебуває у вкрай вразливому становищі. Вони зацікавлені, щоб влада щось зробила для них, вони не вимагають її зміни".

Евакуйовані жителі Курської області, 12 серпня 2024 року Фото: AP Photo/picture alliance

Для деяких регіонів війна поки що більше сприймається як благо, оскільки вона принесла фінансові потоки - для військової промисловості або в родини тих, хто підписав контракти, підкреслює Бікбов: "Військові виплати підняли з 200 тисяч до 400 тисяч рублів на місяць. Це приголомшливо для тих регіонів, де досі зарплата по 20 тисяч на місяць".

За його спостереженням, значна частина населення Росії обрала стратегію покори, щоб найбільш безболісно перетерпіти складні часи. Це виключає, вважає він, можливість соціальних вибухів у Росії в найближчій перспективі: "Дехто навіть може засумніватися в Путіні, розчаруватися в його авторитеті. Але для цього потрібна акумуляція та опрацювання великого досвіду. Принаймні, для цього потрібно кілька років".

Новомовою продовжують користуватися і владні еліти, які також виявилися бенефіціарами війни, зайнявши місце західного бізнесу, який пішов, зазначає Греков: "Для протистояння повинні скластися певні чинники: наприклад, відбудеться силова перебудова - свою могутність повинні втратити ті еліти, які володіють силовим ресурсом". Поки що путінська "ситуація" для еліт теж залишається прийнятною, підсумував експерт.