ЗМІ: Лондон не дозволив ЗСУ бити Storm Shadow по Курщині

Україна посилила тиск на Великобританію, щоб отримати дозвіл на використання далекобійних ракет Storm Shadow у Курській області РФ. Утім Лондон наразі відмовляється дозволяти такі удари, пише The Telegraph.

Влада Великобританії не надавала Україні дозвіл використовувати далекобійні ракети Storm Shadow у рамках операції Збройних сил України в Курській області Росії, повідомило у вівторок, 13 серпня, британське видання The Telegraph.

"Жодних змін не відбулося", - зазначив співрозмовник медіа в уряді країни.

За даними The Telegraph, президент України Володимир Зеленський посилив тиск на владу Британії, щоб отримати дозвіл бити вглиб території РФ далекобійними ракетами. Зокрема, він домагався згоди на це від прем'єр-міністра країни Кіра Стармера під час візиту до Британії минулого місяця.

Україна також хотіла отримати дозвіл від США на використання далекобійних ракет ATACMS під час операції на Курщині, але теж отримала відмову.

Storm Shadow могли б ускладнити логістику росіян

Полковник британської армії у відставці Геміш Де Бреттон-Гордон зауважує, що використання Storm Shadow дозволило б Україні вражати цілі на залізниці та ключових дорогах, що йдуть до Курська, "а також будь-які аеродроми в радіусі 100 миль". "Це б продемонструвало , що Захід повністю відданий Україні, що досі не було очевидно", - зазначив він.

Своєю чергою колишній міністр оборони Великобританії Грант Шаппс зауважив, що обурення президента РФ Володимира Путіна, тим, що Україна захопила близько тисячі квадратних кілометрів Курської області "слід розглядати в контексті незаконної окупації Путіним у 100 разів більшої території України". "Для припинення цієї війни Росія повинна залишити демократичну Україну", - написав він у соціальній мережі X.

Операція ЗСУ на Курщині

Про те, що ЗСУ почали наступальні дії на Курщині російська влада вперше заявила 6 серпня. Україна тривалий час не коментувала цю інформацію. Лише 12 серпня Зеленський повідомив із посиланням на доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, що ЗСУ контролюють близько тисячі квадратних кілометрів у Курській області.

Також 12 серпня курський губернатор під час доповіді президентові Росії Володимиру Путіну заявив, що ЗСУ контролюють 28 населених пунктів Курщини, "глибина проникнення на територію області складає 12 кілометрів, ширина по фронту - 40 км". Водночас аналітики ще за кілька днів до цього повідомляли, що ЗСУ просунулись на 30-35 кілометрів вглиб території РФ.