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Збройні сили Російської Федерації були створені на початку 1990-х років на базі збройних сил Радянського Союзу на території Росії.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "російська армія". Збройні сили Російської Федерації були створені на початку 1990-х років на базі збройних сил Радянського Союзу на території Росії. Як повідомляється, чисельність активної російської армії становить 771 тисячу осіб.
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