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Російська армія

Збройні сили Російської Федерації були створені на початку 1990-х років на базі збройних сил Радянського Союзу на території Росії.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "російська армія". Збройні сили Російської Федерації були створені на початку 1990-х років на базі збройних сил Радянського Союзу на території Росії. Як повідомляється, чисельність активної російської армії становить 771 тисячу осіб.

Не хочу мати з ними нічого спільного: одесити про ракетний удар з Росії

"Не хочу мати з ними нічого спільного": одесити про ракетний удар з Росії 26.04.2022

Російська армія взяла під приціл Одесу. Москва мовчить про жертви серед цивільного населення. Тим часом у місті, яке багато хто вважав "проросійським", наростає лють на росіян.
Російська армія хоче вийти півднем України до Придністров'я

Російська армія хоче вийти півднем України до Придністров'я 22.04.2022

58-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події п'ятниці, 22 квітня.

Зруйнований і розграбований Ірпінь: як будуть відбудовувати місто (21.04.2022) 21.04.2022

Після російської окупації в Ірпені фактично не залишилося жодної вцілілої будівлі. Влада і мешканці міста уже думають, як відбудовувати інфраструктуру. Але багато хто все ще боїться, що російська армія може повернутися.
Коментар: Путін демонстративно заохотив жорстокість у Бучі

Коментар: Путін демонстративно заохотив жорстокість у Бучі 20.04.2022

Надаючи почесне звання 64-й бригаді, підозрюваній у скоєнні воєнних злочинів у Бучі, Путін продемонстрував, що не помічає розправ над мирними жителями, вважає Федір Крашенінніков.
Верховна Рада визнала дії Росії в Україні геноцидом

Верховна Рада визнала дії Росії в Україні геноцидом 14.04.2022

Народні депутати України закликають міжнародні організації, уряди та парламенти держав світу до визнання геноциду українського народу Росією, російських злочинів проти людяності та воєнних злочинів на території України.
Мер Херсона: Де-юре ми - Україна, а де-факто - в окупації

Мер Херсона: "Де-юре ми - Україна, а де-факто - в окупації" 12.04.2022

З початку березня Херсон перебуває під окупацією російських військ. Про ситуацію в місті DW поговорила з його мером Ігорем Колихаєвим.

Росії закидають геноцид в Україні: які шанси довести це в суді

Росії закидають геноцид в Україні: які шанси довести це в суді 11.04.2022

Деякі політики в Україні й світі називають дії військ РФ геноцидом проти українців. Вбивства цивільних в Бучі та блокаду Маріуполя наводять як приклад. DW запитала в німецьких юристів про можливість це довести в суді.
Речник ПЦУ: Морального майбутнього в Московського патріархату в Україні немає

Речник ПЦУ: Морального майбутнього в Московського патріархату в Україні немає 09.04.2022

Про нищення храмів російськими військами в Україні, переслідування українських священників на окупованих територіях та процес переходу парафій з Московського патріархату до ПЦУ - інтерв'ю DW з речником ПЦУ Євстратієм.

Німецька правозахисниця: Безкарність за Чечню і Сирію призвела до злочинів в Україні

Німецька правозахисниця: Безкарність за Чечню і Сирію призвела до злочинів в Україні 08.04.2022

Безкарність за воєнні злочини у Чечні і Сирії призвела до того, що російська армія вчиняє в Україні. Таку думку в інтерв'ю DW висловила німецька правозахисниця з Amnesty International Жанін Ульманнзік.
Що може стати надійними доказами злочинів армії РФ в Україні

Що може стати надійними доказами злочинів армії РФ в Україні 08.04.2022

У чому полягають труднощі розслідування ймовірних воєнних злочинів армії РФ і чи можна засудити Путіна за агресію проти України, - в інтерв'ю DW розповів експерт з питань міжнародного кримінального права Уїллям Вілей.
Щоденник війни. П'ятий тиждень довгого лютого

Щоденник війни. П'ятий тиждень довгого лютого 07.04.2022

"Я не хочу й не зможу говорити після Перемоги. Я хочу, що було тихо, чутно вітер і траву, хижі кроки кота на дворі. Без мого голосу, без вашого, без всіхнього голосу", - Олена Стяжкіна, спеціально для DW.
Експертка: Росія використовує в Україні схожу тактику, що і в Сирії

Експертка: Росія використовує в Україні схожу тактику, що і в Сирії 05.04.2022

Багато підходів до війни в Україні російська армія відпрацювала в Сирії, включаючи реакції на звинувачення у скоєнні воєнних злочинів, каже в інтерв'ю DW Ганна Нотте з Віденського центру з роззброєння.

Звірства у Бучі: аналіз супутникових знімків (05.04.2022) 05.04.2022

У Бучі тіла мирних жителів лежали на вулицях вже в середині березня. Тобто до виведення з міста збройних сил РФ, а не після, як стверджує Кремль. Ось про що свідчить аналіз відео та супутникових знімків.

Як AI документує докази воєнних злочинів армії РФ в Україні

Як AI документує докази воєнних злочинів армії РФ в Україні 04.04.2022

Правозахисники збирають докази злочинів військ РФ в Україні. Про те, як відбувається цей процес і що вже вдалося задокументувати, DW поговорила з директоркою Amnesty International Ukraine Оксаною Покальчук.
Словацький генерал: Ми ще побачимо сюрпризи України на полі бою

Словацький генерал: Ми ще побачимо сюрпризи України на полі бою 01.04.2022

У чому полягають прорахунки російського командування у війні з Україною і чому Захід заволікає з поставками сучасного озброєння Києву - в інтерв'ю DW розповів ексзаступник командувача Генштабу ЗС Словаччини Павел Мацко.
Офіс Зеленського про місяць війни: російський план нападу провалився

Офіс Зеленського про місяць війни: російський план нападу провалився 28.03.2022

Україна продовжує відбивати напад російських військ, який почався 24 лютого. Про те, яка склалась ситуація на фронті після понад місяць війни, - в інтерв’ю DW з радником Офісу президента України Олексієм Арестовичем.

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