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Кірбі про події на Курщині: Є рішення - забратися з України

Ольга Журавльова
13 серпня 2024 р.

У Білому домі не коментують військову операцію України в Курській області РФ, але перебувають на зв'язку з Києвом. Джон Кірбі каже, що Росії достатньо вивести війська з України, щоб вирішити проблеми в Курській області.

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Джон Кірбі
Джон Кірбі прокоментував ситуацію в Курській областіФото: Ken Cedeno/UPI/newscom/picture alliance

Радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі порадив лідеру РФ Володимиру Путіну вивести свої війська з України, щоб вирішити проблеми в  Курській області .  Про це він заявив під час брифінгу у понеділок, 12 серпня.

На питання журналістів про оцінку подій в Курські області РФ Кірбі відповів так: "Я не буду говорити про українські військові операції. Я дозволю їм мовити про те, що вони роблять. Ми перебуваємо в тісному контакті, як це могло би очікуватися, і продовжимо ці розмови".

Кірбі закликав не робити "жодних помилок" щодо інтерпретації подій в РФ - йдеться про війну, розв'язану президентом РФ Володимиром Путіним. "І якщо йому це не подобається, якщо йому від цього трохи не по собі, то є просте рішення: він може просто забратися до біса з України і поставити крапку", - заявив він.

Наступальна воєнна операція України на території РФ

За повідомленнями російської влади, українські війська почали наступ на прикордонну Курську область РФ 6 серпня, бої точаться в трьох районах - Коренівському, Суджанському та Бєловському. 12 серпня президентові Росії Володимиру Путіну доповіли, що  ЗСУ контролюють 28 населених пунктів Курщини.

Українська влада офіційно визнала проведення наступальної воєнної операції на Курщині 12 серпня та повідомила про  контроль над тисячею квадратних кілометрів території РФ.

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