"Перелом у війні?" Німецькі ЗМІ про наступ ЗСУ на Курщині

У німецьких ЗМІ змінюється тональність висвітлення та коментування масштабного наступу Збройних сил України в Курській області Росії. У перші дні цієї військової операції головний акцент робився на тому, що ЗСУ своїми діями принизили російську армію, її керівництво та президента Путіна, але при цьому вказувалось на великі військові та політичні ризики для Києва. Тепер дедалі частіше лунають слова про можливий переломний момент у війні Росії проти України та про зростання шансів щодо справедливих мирних переговорів.

Welt: Три позитивних ефекти для України

Так, газета Welt публікує коментар під заголовком "Найінтелігентніший маневр України". Його автор - шеф-кореспондент міжнародного відділу цього видання Клеменс Верґін (Clemens Wergin). Він вважає, що "Київ, розпочавши вторгнення в російську Курську область, змінив обличчя війни". Автор називає вже досягнуті результати наступу "приголомшливими". Кремль опинився у скрутному становищі та змушений консолідувати свої сили. Однак "три найбільш, можливо, важливих ефекти мають психологічний і політичний характер", вказує коментатор Welt.

"По-перше, Україна перебуває тепер у зовсім іншій переговорній позиції, ніж лише два тижні тому, оскільки Київ міг би тепер обміняти російську територію на українську. По-друге, Курська операція дає потужний імпульс бойовому духу українців, які впродовж багатьох місяців уже звикли до того, що з фронту надходять майже тільки погані новини. І по-третє, Київ показує таким чином і західним партнерам, що ця війна зовсім не програна. А тому має сенс і далі підтримувати зусилля України з оборони своєї країни поставками зброї та боєприпасів", - пише Клеменс Верґін.

Він вважає, що те, що відбувається в Курській області, переконливо спростовує точку зору тих на Заході, хто "впадає в істерику через можливу ескалацію". Автор зараховує до їхнього числа як президента США Джо Байдена і його радника з національної безпеки Джейка Саллівана, так і канцлера Німеччини Олафа Шольца (Olaf Scholz) і його однопартійця, голову парламентської фракції Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Рольфа Мютценіха (Rolf Mützenich). Вони, нагадує Клеменс Верґін, "як і раніше, виступають за обмеження на використання західних озброєнь" українською стороною і не хочуть надавати їй зброю більшої дальності, "щоб не дражнити російського ведмедя".

Українські військові в Суджі, на тлі будівлі однієї з філій "Газпрому" Фото: Youtube

"Насправді Путін у своїй боротьбі проти цивільного населення України і так уже пішов на ескалацію і тепер розгублено спостерігає за безпорадністю російських військових у Курську, - йдеться у статті. - Реакція Москви все ще відсутня, і це вкотре показує, що Росія розглядає слабкість як стимул до подальшої ескалації, але не може відповісти, коли протилежна сторона натомість демонструє всьому світові вразливість Росії".

"Це має, нарешті, підштовхнути Берлін і Вашингтон до перегляду своєї позиції, що вже давно необхідно було зробити. Адже чим сильнішою стане Україна завдяки нашим поставкам, тим вищими будуть шанси на якнайшвидше закінчення цієї війни", - вважає коментатор Welt.

Tagesspiegel: Зростають шанси на справедливий мир

Зростання шансів на мирні переговори бачить і берлінська газета Tagesspiegel - і закликає читачів, особливо тих, хто вимагає якнайшвидших домовленостей про припинення вогню, розглядати наступ на Курській ділянці саме з цієї перспективи, а не тільки "як потенційне джерело подальшої ескалації".

"Досі мирні переговори, фактично, вели б до капітуляції України, - нагадує газета. - Але тепер ситуація може кардинально змінитися - за умови, що Україні справді вдасться на тривалий час закріпитися в зайнятих ЗСУ населених пунктах Курської області й тим самим перетворити їх на потенційний обмінний фонд. Чи вдасться це, покаже час".

Але одне зрозуміло вже зараз, підкреслює Tagesspiegel: "Той, хто вимагає від України, щоб вона нарешті почала переговори з Росією, мав би всіляко підтримувати її прагнення самотужки домогтися ситуації, коли вона справді змогла б піти на переговори. Адже стійкий мир буде можливий тільки тоді, коли Україні не доведеться більше висувати свої умови, перебуваючи в слабкій позиції. З цієї точки зору, наступ у Курській області може стати початком".

9 серпня 2024 року. Розгромлена російська військова техніка в Курській області Росії Фото: Anatoliy Zhdanov/dpa/Kommersant Publishing House/AP/picture alliance

Die Zeit: У ЗСУ зміцнився бойовий дух

"Якщо мета полягала в тому, щоб підняти наш бойовий дух, то її досягнуто". Під таким заголовком тижневик Die Zeit публікує репортаж своєї кореспондентки Олівії Кортас (Olivia Kortas) із Сумської області, де вона зустрічалася з бійцями ЗСУ. Винесена в заголовок фраза належить одному з них, оператору дронів із позивним "Аркан". Зараз, за його словами, "кожен хоче брати участь у цьому наступі".

Він повернув українським солдатам віру в перемогу, пише журналістка Die Zeit, принаймні тим із них, кого Київ перевів на цю ділянку фронту. Вона цитує бійця спецпідрозділу, який говорить їй: "Ті, хто підтримує нас на Заході, думали, що ми вже видихнулись. А тепер вони бачать, що в нас ще є сили". А його побратим додає: Україна показала всьому світу, що все ще здатна перехопити ініціативу.

Süddeutsche Zeitung: Нарешті піхоті допомагає авіація

Газета Süddeutsche Zeitung констатує, що "українське просування сповільнилося", але водночас вказує: "Вельми примітно, що Україна використовує в прикордонному регіоні бойові літаки і використовує для ударів по Курській області керовані авіабомби".

Це зовсім не означає, що Україна контролює небо над Курською областю, пояснює видання. "Але це свідчить про інше: українські військово-повітряні сили наразі виходять із того, що достатньою мірою придушили в цьому регіоні російську протиповітряну оборону. Але ж досі українські сухопутні війська майже не мали в цій війні підтримки з повітря", - нагадує Süddeutsche Zeitung.

14 серпня 2024 року. Українська військова техніка перетинає кордон з Росією в Курській області Фото: ROMAN PILIPEY/AFP

Bild: Найгірший і найкращий сценарії

У подкасті газети Bild один із провідних німецьких військово-політичних експертів, професор Університету Бундесверу в Мюнхені Карло Масала (Carlo Masala) зазначає: "Зараз ми є свідками колосальної зміни в цій війні, це треба усвідомити". За його словами, не можна недооцінювати політичне значення того факту, що війна триває тепер уже не тільки на українській, а й на російській території.

"За шість днів українці завоювали більше російської території, ніж Росія за останні два-три місяці", - підкреслює експерт і називає це "вражаючим результатом". Водночас він попереджає про найгірший сценарій розвитку подій - таким сценарієм стала б "нищівна поразка української армії в Курській області з масштабними втратами". Це може призвести до прискорення наступу російських військ на Донбасі, оскільки у ЗСУ не залишилося б резервів. "У підсумку, в такому разі справа піде до капітуляції України", - вважає професор Карло Масала в подкасті Bild.

А найкращий сценарій полягав би, на його думку, в тому, що операція в Курській області надовго затягнеться і "найближче оточення Путіна дійде висновку, що продовження війни може мати негативні наслідки для внутрішньої стабільності в Росії".