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Бійці СБУ взяли в полон одразу 102 військових РФ на Курщині

Дмитро Шварц
15 серпня 2024 р.

Під час операції спецпризначенці захопили та зачистили розгалужений, бетонований та укріплений опорний пункт російських військових, повідомило джерело DW в СБУ.

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Вказівник міста Курськ
Серед полонених - бійці 488-го гвардійського мотострілкового полку ЗС РФ та підрозділу "Ахмат", повідомило джерело в СБУФото: Evgeniy Maloletka/AP Photo/picture alliance

Бійці Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України (СБУ) під час бойових дій у Курській області РФ напередодні взяли в полон 102 російських військовослужбовця. Як повідомило у четвер, 15 серпня, джерело DW у СБУ, це було наймасовіше захоплення ворога в полон, яке вдалося провести за один раз.

"Спецпризначенці ЦСО "А" СБУ взяли в полон 102 військовослужбовця 488-го гвардійського мотострілкового полку ЗС РФ та підрозділу "Ахмат". Поповнюємо обмінний фонд", - зазначило джерело в українській спецслужбі.

Під час операції, за словами співрозмовника DW, спецпризначенці захопили та зачистили розгалужений, бетонований та укріплений зі всіх сторін ротний опорний пункт - з підземними комунікаціями та приміщеннями для проживання особового складу, столовою, зброярнею та навіть банею.

"Противник не збирався здаватись в полон, провізії та боєприпасів було більш ніж достатньо", - додали в СБУ.

Операція ЗСУ на Курщині

6 серпня російська влада заявила про те, що ЗСУ почали наступальні дії на Курщині. Україна тривалий час не коментувала цю інформацію. Лише 12 серпня президент Володимир Зеленський повідомив із посиланням на доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, що ЗСУ контролюють близько тисячі квадратних кілометрів у Курській області.

Також 12 серпня курський губернатор під час доповіді президентові Росії Володимиру Путіну заявив, що ЗСУ контролюють 28 населених пунктів Курщини, "глибина проникнення на територію області складає 12 кілометрів, ширина по фронту - 40 км". 

14 серпня Зеленський після доповіді Сирського повідомив, що лише від початку цієї доби ЗСУ на Курщині просунулися на відствнь "від одного до двох кілометрів на різних ділянках".

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