Високопоставлений український посадовець розповів агентству AFP, що в боях під Курськом задіяні "тисячі" українських військових. У міноборони РФ підтвердили бойові дії в регіоні. 13 серпня речник МЗС України на брифінгу в Києві заявив, що "Україна не зацікавлена в тому, щоб забирати територію в Курській області, ми хочемо захистити життя своїх людей".