Бойові дії ЗСУ в Курській області
На тлі війни РФ проти України ЗСУ розпочали бойові дії в Курській області. За тиждень наступу українські військові просунулися вглиб території РФ. Що там відбувається - у фотогалереї DW.
Українські військові в Суджі
На тлі війни Росії проти України, яка триває понад два роки, Збройні сили України, починаючи від 6 серпня 2024 року, ведуть наступ у Курській області РФ. За даними близького до ЗСУ проєкту Deep State, після тижня боїв українські військові контролюють Суджу і розташовану поруч газовимірювальну станцію, через яку російський газ подається в Європу.
ЗСУ ведуть бої під Курськом
Високопоставлений український посадовець розповів агентству AFP, що в боях під Курськом задіяні "тисячі" українських військових. У міноборони РФ підтвердили бойові дії в регіоні. 13 серпня речник МЗС України на брифінгу в Києві заявив, що "Україна не зацікавлена в тому, щоб забирати територію в Курській області, ми хочемо захистити життя своїх людей".
Просування ЗСУ в напрямку Курської АЕС
9 серпня влада Курчатова, де розташована Курська атомна електростанція, заявила, що бої точаться за кілька десятків кілометрів від міста. Російські пропагандисти стверджують, що метою ЗСУ є захоплення Курської АЕС для того, щоб вести переговори про звільнення її території в обмін на Запорізьку АЕС, окуповану РФ. Українські експерти заперечують наявність подібних планів.
Знищення військової колони
У ніч на 9 серпня ЗСУ розбили російську військову колону в районі села Жовтневе. Знищення колони підтвердили як українські військові, так і російські "воєнкори". За неофіційною інформацією, в результаті було спалено понад десять одиниць військової техніки, загинули майже 500 російських військовослужбовців. Київ і Москва не підтверджують і не коментують цю оцінку.
Російські солдати здаються в полон ЗСУ
За неофіційними оцінками, за кілька днів бойових дій у Курській області в полон ЗСУ здалися близько 2000 військових РФ, серед них багато строковиків. Про те, що українські військові під Курськом забезпечують "поповнення обмінного фонду", аби звільнити українців із російського полону, заявляв президент України Володимир Зеленський. Москва дані про кількість полонених не коментує.
Уламки збитої ракети пошкодили будинок у Курську
У ніч на 11 серпня ЗСУ атакували ракетами Курську область. За повідомленням місцевої влади, уламки збитої ракети впали на багатоквартирний будинок, постраждали 15 осіб. 12 серпня Росія завдала ракетного удару по Сумській області України. Було пошкоджено енергетичну інфраструктуру, а також газопровід і будівлю лікарні. РФ продовжує завдавати ударів по українських містах уже понад два роки.
Російська влада обмежує права своїх громадян
Національний антитерористичний комітет РФ запровадив режим "контртерористичної операції" в Бєлгородській, Брянській і Курській областях. Він передбачає обмеження прав і свобод росіян. Влада зможе читати електронне листування і прослуховувати телефонні розмови. Спецслужбам надається право безперешкодного доступу до житла й на земельні ділянки. Може бути заборонено відвідування окремих районів.
Території РФ під контролем ЗСУ
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 12 серпня доповів президенту України Зеленському, що ЗСУ контролює приблизно 1000 кв. км території РФ. Проєкт Deep State повідомляє, що ЗСУ могли зайняти 44 населені пункти в Курській області. Зі свого боку т.в.о. губернатора Курської області доповів президенту РФ Путіну, що українська армія контролює 28 населених пунктів і 480 кв. км території РФ.
Тисячі росіян залишають свої домівки
Влада Курської та Бєлгородської областей евакуює населення. 12 серпня т.в.о. губернатора Курської області заявив, що було вивезено понад 200 тис. осіб. 13 серпня продовжилася евакуація з Великосолдатського району. Губернатор Бєлгородської області повідомив про евакуацію понад 11 тис. жителів Красноярузького району. У Сумській області України обмежено переміщення громадян через інтенсивні бої.