ЗСУ у Курській області збили російський винищувач Су-34

Від початку доби українські військові просунулися на 1-2 кілометри на різних напрямках у Курській області РФ, повідомив Володимир Зеленський.

Сили оборони України у ніч на середу, 14 серпня, на території Курської області РФ знищили російський винищувач Су-34, повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

"Сьогодні вночі на території Курської області (РФ), під час виконання бойового завдання, силами і засобами зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України було знищено російський винищувач-бомбардувальник Су-34", - йдеться у повідомленні генштабу.

"Небо над Курщиною стало чистішим", - так прокоментував бойову роботу командувач ЗСУ Олександр Сирський.

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Зеленський: На Курщині просуваємося далі

Зранку Сирський також доповів президенту України Володимиру Зеленському про ситуацію на всіх основних напрямках бойових дій, особливо Торецькому та Покровському, а також щодо операції в Курській області.

"У Курській області просуваємося далі. Від одного до двох кілометрів на різних ділянках від початку доби. І ще понад 100 полонених російських військових за цей же період. Я вдячний усім причетним. Це пришвидшить повернення додому наших хлопців і дівчат", - повідомив Зеленський у Telegram. Зокрема, у доповіді Сирський повідомив, що ЗСУ завершили "пошук та знищення противника" в російській Суджі.

Також Зеленський наголосив, що Україна "на жодну секунду" не забуває про бої на сході і повідомив, що доручив Сирському посилити ЗСУ там за допомогою озброєння, яке Україні передають західні партнери.

Наступ ЗСУ у Курській області

Про те, що ЗСУ почали наступальні дії на Курщині , російська влада вперше заявила 6 серпня. Україна тривалий час не коментувала цю інформацію та офіційно підтвердила це лише 12 серпня.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що станом на 13 серпня під контролем української армії перебувають 74 населені пункти Курської області.

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