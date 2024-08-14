У Бєлгородській області РФ ввели режим надзвичайної ситуації

На тлі наступу ЗСУ в Курській області РФ у сусідній Бєлгородській області запровадили режим НС регіонального рівня. Евакуація в регіоні триває.

У Бєлгородській області РФ з середи, 14 серпня, починає діяти режим надзвичайної ситуації (НС) регіонального рівня. Про це повідомив губернатор регіону В'ячеслав Гладков у Telegram.

"Обстановка в Бєлгородській області лишається вкрай складною і напруженою, - заявив чиновник у відеозверненні. - Щоденні обстріли з боку Збройних сил України, зруйновані будинки, поранені, загиблі мирні жителі". Гладков додав, що влада регіону має намір звернутися до уряду з проханням оголосити режим НС федерального рівня.

Він зазначив, що триває вивезення дітей за межі регіону - "до безпечних дитячих оздоровчих таборів". Зараз там перебувають п'ять тисяч дітей, уточнив Гладков.

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За даними російських ЗМІ, режим надзвичайної ситуації регіонального рівня запроваджують у РФ у тому випадку, якщо на території суб'єкта загинули або постраждали 50-500 осіб, а збитки склали від 12 мільйонів до 1,2 мільярда рублів. Надзвичайну ситуацію федерального рівня оголошують, якщо кількість постраждалих складає понад 500 осіб або збитки перевищують 500 мільйонів рублів.

Переселенців з-під Курська відправлять до окупованих районів Запорізької області

Після початку наступальної операції ЗСУ російська влада евакуйовує людей з низки регіонів Бєлгородської та Курської областей , що межують з Україною. За твердженням губернатора Гладкова, з Бєлгородщини вивезли понад 11 тисяч мешканців. На Курщині евакуації підлягають 180 тисяч жителів, понад 120 тисяч уже виїхали.

Тим часом жителів прикордонних районів Курської області планують відправити на окуповані території України, заявив напередодні в.о. губернатора Курської області РФ Олексій Смирнов. За його словами, призначений Росією "губернатор" Запорізької області Євген Балицький запропонував розміщувати росіян у "санаторії та пансіонати на березі Азовського моря, розташовані від Бердянська до Кирилівки". Перші рейси відбудуться "найближчим часом", заявив він.

Президент України Володимир Зеленський заявляв раніше, що український уряд готує план вирішення гуманітарних проблем у районах Курської області, де діють ЗСУ.