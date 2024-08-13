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Ще в одному районі Курщини почалася евакуація

Степан Смишляєв
13 серпня 2024 р.

Вже у вісьмох районах російської Курської області оголосили евакуацію населення. Зокрема, приймати заявки на евакуацію сьогодні почали в Большесолдатському районі, який не межує з Україною.

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Евакуйовані мешканці Курської області РФ
Вже в 8 з 28 районів Курщини почали евакуаціюФото: Russian Emergencies Ministry/REUTERS

Місцева влада Большесолдатського району Курської області Росії оголосила у вівторок, 13 серпня, прийом заявок від населення на евакуацію. При цьому самостійно виїжджати з цього регіону жителі почали ще раніше, повідомив голова району Володимир Зайцев.

Большесолдатський район не межує з Україною. Він знаходиться за вісім кілометрів від села Мартиновка Суджанського району, до якого, за даними російських ЗМІ, підійшли українські військові. Також повідомляється і про бої в самому районі.

Евакуація на Курщині та Бєлгородщині

З низки регіонів Курської області людей евакуюють після початку операції Збройних сил України (ЗСУ) минулого тижня. За даними російських ЗМІ, на сьогодні триває евакуація у вісьмох районах Курщини: Суджанському, Кореневському та Бєловському (повна), Глушковському, Рильському та Хомуотовському (часткова), Большесолдатському та Льговському (добровільна). Всього в складі Курської області РФ є 28 районів.

За словами губернатора Курщини Олексія Смірнова, загалом евакуації підлягають 180 тисяч жителів. До 12 серпня з області виїхала 121 тисяча мешканців.

Крім того, людей вивозять з прикордонного Красноярузького району Бєлгородської області РФ. За твердженням губернатора регіону В'ячеслава Гладкова, від учора з цього району виїхали понад 11 тисяч мешканців. В'їзд до цього району закритий.

Операція ЗСУ на Курщині

Про те, що ЗСУ почали наступальні дії на Курщині російська влада вперше заявила 6 серпня. Україна тривалий час не коментувала цю інформацію. Лише 12 серпня президент Володимир Зеленський повідомив із посиланням на доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, що ЗСУ контролюють близько тисячі квадратних кілометрів у Курській області .

Також 12 серпня курський губернатор під час доповіді президентові Росії Володимиру Путіну заявив, що ЗСУ контролюють 28 населених пунктів Курщини, "глибина проникнення на територію області складає 12 кілометрів, ширина по фронту - 40 км". Водночас аналітики ще за кілька днів до цього повідомляли, що ЗСУ просунулись на 30-35 кілометрів вглиб території РФ.

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