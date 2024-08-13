В ООН стурбовані становищем цивільних в Курській області

ООН має непідтверджені дані про загибель чотирьох цивільних під час бойових дій в Курській області. СБУ вважає, що РФ може інсценувати воєнні злочини щодо цивільних.

Управління Верховного комісара ООН з прав людини стурбоване можливим впливом нещодавніх подій у війні між Росією та Україною, заявила у вівторок, 13 серпня, його речниця у відповідь на запитання про нещодавній наступ ЗСУ на Курську область , передає Reuters.

"Де б не відбувалися воєнні операції з обох сторін, захист цивільних осіб і цивільних об'єктів відповідно до міжнародного гуманітарного права має бути головним пріоритетом", - заявила речниця на брифінгу.

Вона додала, що ООН має непідтверджені повідомлення про загибель чотирьох цивільних, а також поранення одного військового кореспондента і однієї жінки-парамедикині. Організація не змогла встановити, за яких обставин сталися ці випадки.

Зеленський доручив підготувати "гуманітарний план" для Курщини

За повідомленнями російської влади, українські війська почали наступ на прикордонну Курську область РФ 6 серпня, бої точаться в трьох районах, станом на 12 серпня ЗСУ контролювали 28 населених пунктів Курщини.

Українська сторона 12 серпня публічно визнала операцію в Курській області. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський доповів президенту України , що під контролем ЗСУ знаходиться "близько тисячі квадратних кілометрів території РФ".

Володимир Зеленський заявив, що український уряд готує план вирішення гуманітарних проблем у районах Курської області, де діють українські сили.

Тим часом Служба безпеки України вважає, що РФ може інсценувати воєнні злочини щодо цивільного населення російської Курської області, щоб звинуватити в них українських військових.

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