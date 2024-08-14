ISW: Росія стягує під Курськ нерегулярні частини з Донеччини

Росія змушена передислоковувати окремі формування із Донецької області, щоб протистояти ЗСУ в Курській області. Однак Москва уникатиме виведення основних сил із Часового Яру, Торецька та Покровська, припускають в ISW.

Російське військове командування, ймовірно, виводить окремі елементи російських нерегулярних формувань з Донецької області України для протидії українському вторгненню в Курську область. Про це йдеться у звіті американського інституту вивчення війни (ISW) за 13 серпня.

Згідно з повідомленнями російських джерел від 12 та 13 серпня, у РФ перекинули частини батальйону "Сармат" російської бригади "Пятнашка" та російського Добровольчого корпусу, які діють на напрямках Часового Яру, Торецька та Покровська. Раніше російські воєнні блогери стверджували, що підрозділи "Дикой дивизии Донбасса", "Пятнашки" окремого гвардійського батальйону спецпризначення "Арбат" і загону БпЛА підрозділу "Ночные волки" уже передислокувалися із Донбасу на Курщину.

Однак, як наголошгують аналітики ISW, такі нерегулярні формування майже ніколи не бувають повністю укомплектовані, і навіть коли вони розгорнуті в повному складі, то все ще переважно складаються з відносно невеликих підрозділів.

Російське військове командування також могло передислоковувати підрозділи, які раніше призначалися для розвантаження або посилення передових частин, з тилових районів Донецької області до Курської, вважають в ISW. "Така передислокація може з часом вплинути на темпи російських наступальних операцій на її пріоритетних напрямках", - йдеться у повідомленні.

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Однак малоймовірно, що така передислокація негайно вплине на темпи російських наступальних операцій на Донбасі, додають аналітики. "Російська влада, ймовірно, і надалі вкрай негативно ставитиметься до виведення російських військових частин, що беруть участь у бойових діях, з напрямків Часового Яру, Торецька або Покровська і, ймовірно, продовжить розгортати обмежену кількість нерегулярних сил у Курській області через побоювання щодо подальшого уповільнення темпів російських операцій на цих пріоритетних напрямках", - вважають аналітики ISW.

Наступ ЗСУ у Курській області

Про те, що ЗСУ почали наступальні дії на Курщині російська влада вперше заявила 6 серпня. Україна тривалий час не коментувала цю інформацію та офіційно підтвердила лише 12 серпня.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що станом на 13 серпня під контролем української армії перебувають 74 населені пункти Курської області.