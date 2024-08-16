Генштаб ЗСУ: Війська Росії продовжують наступ на Покровськ

Російські війська найактивніше атакують на покровському напрямку, повідомляє генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні у п'ятницю,16 серпня.

"На цей час кількість бойових зіткнень зросла до 75. Найактивніше ворог зараз діє на покровському напрямку - там провів майже третину від усіх атак", - зазначає генштаб ЗСУ у дописі в Telegtram.

"Від початку доби на покровському напрямку російські війська здійснили вже 23 спроби потіснити українських захисників із займаних позицій у районах Воздвиженки, Водяного, Новогродівки, Гродівки, Желанного, Калинівки, Птичого та атакували в бік Зеленого Поля. Сили оборони стримують натиск і відбили 17 атак противника, шість боїв іще тривають. Завдано три авіаудари НАРами по Олександрополю", - ідеться у зведенні.

Водночас адміністрація міста Покровськ Донецької області на тлі наступу російської армії вкотре закликала мешканців міста евакуюватися. "Ворог просувається швидкими темпами, часу зібрати особисті речі та виїхати в безпечніші регіони з кожним днем залишається дедалі менше. Евакуація - це єдиний шанс врятувати себе та своїх близьких!", - йдеться у повідомленні Покровської міської військової адміністрації (МВА) 16 серпня.

Читайте також: Попри ситуацію на Курщині наступ у Донецькій області для РФ лишається пріоритетом - ISW

На Херсонщині удар по "швидкій", у Сумах - робота ППО

Тим часом Росія також не припиняє обстрілювати цивільних в Україні. У Станіславі на Херсонщині росіяни атакували дроном автомобіль медиків, а в Антонівці - рятувальників, які гасили пожежу, повідомила у Telegram Херсонська ОВА.

Постраждалих внаслідок атаки немає. "На Херсонщині росіяни продовжують атакувати тих, хто прийшов на допомогу іншим. У Станіславі ворог вдарив з дрона поблизу карети “швидкої”, через що в автівки пошкоджено скло. На щастя, водій не постраждав", - йдеться у повідомленні.

Також ввечері голова Сумської міської військової адміністрації (МВА) повідомив про роботу ППО у місті. Про наслідки атаки він не повідомляв.

Ввечері 16 серпня Сили протиповітряної оборони збили у небі над Дніпропетровщиною дві російські ракети. "Оборонці неба збили над областю дві ворожі ракети. Втім, внаслідок ракетних атак у Дніпровському районі виникло кілька пожеж. Минулося без загиблих і постраждалих", - написав у соцмережах начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.