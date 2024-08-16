Міненерго: через спеку відключення світла можуть повернутися

У міністерстві енергетики України очікують, що через спеку у найближчі дні істотно зросте рівень споживання електроенергії. Це може призвести до необхідності знову задіювати відключення.

Міністерство енергетики очікує, що з 17 серпня в Україні зросте споживання електроенергії через спеку, і це може спричинити необхідність запровадження графіків відключень. Про це у п'ятницю, 16 серпня, в ефірі національного телемарафону повідомила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук.

"На 16 серпня ми не прогнозуємо відключень електроенергії для наших споживачів. Однак, починаючи із вихідних і на наступному тижні прогнозується значне підвищення температури. В деяких регіонах досить відчутною буде спека, і ми прогнозуємо значне зростання споживання електроенергії", - заявила вона.

Заступниця міністра нагадала, що руйнування українських енергооб'єктів внаслідок російських атак зробили енергосистему "дуже чутливою", тому будь-які додаткові пошкодження або навіть погодні умови, які прогнозуються на найближчі дні, "звичайно, можуть призвести до того, що енергетикам доведеться застосовувати графіки відключень".

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Попри це, зазначила Гринчук, навіть якщо доведеться це робити, енергетики будуть намагатися зробити так, "щоб ці графіки були максимально непомітними для споживачів".

"Ми проводимо ремонтну кампанію на всіх наших енергооб'єктах і вже дуже скоро додаткові потужності плануємо ввести в роботу. Однак всі повинні пам'ятати, що особливо в такі періоди сильної спеки, яка прогнозується на наступний тиждень, просимо розумно та економно користуватися електроенергією, за можливості не використовувати кондиціонери, особливо у години пікових навантажень", - додала вона.

Нагадаємо, 30 липня заступник голови наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко заявив про те, що наступні три місяці можуть пройти або з мінімальними обмеженнями постачання електроенергії, або взагалі без відключень, якщо Росія не атакуватиме енергоінфраструктуру України.

В енергохолдингу "ДТЕК" 11 серпня заявили про те, що Україна може обійтися без відключень електроенергії до середини жовтня за умови відсутності нових російських ударів по енергетичній системі чи аномальної спеки.