Шмигаль: Українцям ще роками доведеться економити світло

Український прем'єр Денис Шмигаль заявив, що наслідки атак РФ на українську енергосистему є довгостроковими. Відтак на наступні роки економія електрики стане частиною життя українців.

Наслідки російських атак на енергетику країни - довгострокові, тому економія буде частиною повсякденного життя українців в наступні роки, заявив прем'єр-міністр країни Денис Шмигаль.

"Наслідки російських атак на енергетику - довгострокові. Тому заощадження буде частиною нашого повсякденного життя в наступні роки... Наша мета - економити на всіх рівнях: від великих підприємств до окремих будинків і квартир", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок, 4 червня.

Прем'єр наголосив, що енергосистема України втратила велику кількість потужностей і економія допоможе виграти час для відновлення системи.

"Ситуація дуже складна. Втрачено понад 9 ГВт потужностей генерації. Ворог продовжує атакувати енергетичні об'єкти. Наразі "Укренерго" знову змушене вдаватися до планових відключень споживачів. Цим виграємо час для того, щоб відновити та посилити енергосистему", - додав він, цитує "Інтерфакс-Україна".

За словами Шмигаля, урядова стратегія з цього питання включає в себе такі пункти: посилення ППО, ремонти пошкодженого обладнання та подальший розвиток захисту від дронів, децентралізація енергосистеми, міжнародна підтримка та співпраця, енергоефективність та відповідальне споживання електроенергії.

Нагадаємо, в ніч на 1 червня російська армія атакувала Україну зі застосуванням ракет і дронів. Атаковані енергооб'єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях. Після цього компанія "Укренерго" була змушена вдатись до планових і екстрених відключень побутових і промислових споживачів.