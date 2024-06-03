Шмигаль: Уряд сприятиме створенню альтернативної генерації

Кабмін може скасувати ввізне мито та ПДВ на енергообладнання. У Центрі досліджень енергетики радять українцям звикати до постійних відключень протягом тривалого часу.

Кабінет міністрів сприятиме створенню альтернативної генерації в Україні, заявив у понеділок, 3 червня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками наради за участі першої віцепрем'єр-міністерки Юлії Свириденко та міністра енергетики Германа Галущенка.

За словами прем'єра, одним із кроків може стати скасування ввізного мита та податку на додану вартість (ПДВ) на все енергетичне обладнання та комплектуючі до нього, а також спрощення митних процедур для його ввезення. "Це дасть можливість громадянам і бізнесу забезпечити себе альтернативними джерелами енергії", - написав він у Telegram.

Крім цього, задля децентралізації енергосистеми Кабмін веде переговори з партнерами щодо поставок дизель-генераторів, когенераційних установок і мобільних котелень, які першочергово направлятимуть у прифронтові регіони.

"Дав доручення опрацювати питання надання пільгових кредитів на генеруюче обладнання. Міненерго також доручено спільно з партнерами опрацювати питання щодо встановлення газопоршневих установок у кожному обласному центрі", - розповів Шмигаль та запевнив, що влада докладає максимум зусиль, щоб "підготуватися до складного опалювального сезону".

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Експерт: Українцям потрібно звикати до постійних відключень

Тим часом директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко радить українцям звикати до постійних погодинних відключень електроенергії протягом тривалого періоду.

За його словами, у найближчі два роки необхідно максимально посилити енергосистему, щоб у наступні приблизно три роки "відновити генерацію до ситуації, коли обмежень взагалі не буде".

"До цього ми живемо в режимі обмежень на 4-6 годин протягом доби по всій країні, а для Києва цей термін становить 6-8 годин протягом доби. Відключення не будуть щоденними, це залежатиме від великої кількості параметрів, зокрема й від погодних умов", - цитує "Інтерфакс-Україна" його слова на брифінгу. Більшу, ніж в інших регіонах, тривалість обмежень у Києві експерт пояснив великою кількістю критичної інфраструктури в столиці, яку живлять пріоритетно, а всім іншим споживачам залишається менше ресурсу з виділених лімітів.

За його прогнозом, найважчими будуть липень і перші дві декади серпня, коли буде максимальна потреба в охолодженні. Витрати електроенергії зростатимуть, а водночас продовжиться ремонтна кампанія як необхідний елемент підготовки до опалювального сезону.

"Найгірший сценарій на зиму в моєму розумінні - це обмеження споживачів від 6 до 10 годин на добу, але водночас працює критична інфраструктура, зокрема ключові оборонні підприємства. Я б сказав, що нас очікує помірно складна зима. Складніша, ніж остання, але більш передбачувана і комфортніша, ніж передостання", - сказав він.

Загалом Харченко "не бачить підстав говорити про якісь апокаліпсиси і техногенні катастрофи" і впевнений, "що енергокомплекс вистоїть".

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