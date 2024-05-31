В Україні підвищили тариф на електрику для населення

Домогосподарства з 1 червня платитимуть по 4,32 гривні за кіловат-годину. Новий тариф діятиме до кінця квітня 2025 року.

Кабінет міністрів України підвищив з 1 червня тариф на електроенергію для домогосподарств до 4,32 гривні за кіловат-годину. Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду в п'ятницю, 31 травня, повідоляє міністерство енергетики.

"Встановлюється єдина фіксована ціна для індивідуальних та колективних побутових споживачів на рівні 4,32 грн/кВт-год до 30 квітня 2025 року", - йдеться у повідомленні. До цього тариф на електрику для побутових споживачів становив 2,64 гривні за кіловат-годину залежно від спожитого обсягу електроенергії.

Водночас уряд передбачив пільговий тариф для споживачів, які використовують електроопалювальні установки протягом опалювального періоду (з 1 жовтня 2024 року по 30 квітня 2025 року). Так, при місячному споживанні до 2000 кіловат для індивідуальних та колективних побутових споживачів тариф складе 2,64 грн/кВт-год.

При цьому "нічний тариф" (при встановленому відповідному двозонному лічильнику) складатиме 2,16 грн за кВт-год.

Підвищення тарифу через руйнівні удари РФ

Як пояснив міністр енергетики України Герман Галущенко, підвищення тарифу - необхідний крок, щоб здійснити масштабну реконструкцію енергосистеми. "Весь цей час триває ремонтна кампанія на об'єктах генерації, розподілу та передачі. На жаль, розуміємо, що обстріли об'єктів енергетики з боку ворога будуть продовжуватись, і маємо задіяти усі можливі ресурси", - зауважив він.

Галущенко наголосив, що якби Росія систематично не руйнувала енергетичну інфраструктуру України, то тарифи поки що залишились би незмінними. При цьому він зауважив, що ринкова ціна на електроенергію для населення складає майже 7,5 грн/кВт-год, але в умовах складної економічної ситуації через війну не можна дозволити підвищення ціни до такого рівня.

Як повідомлялося, за оцінками Галущенка, масштаб заподіяної росіянами шкоди українській енергетиці може сягнути мільярдів доларів. За оцінками "Укренерго", втрачено понад вісім гігаватів генеруючих потужностей. Уряд України вже виділив понад 1,5 мільярда гривень на відбудову Зміївської й Трипільської теплових електростанцій (ТЕС), критично пошкоджених російськими ударами.

Попередній раз тариф на електроенергію підвищували майже вдвічі з червня 2023 року після зимових ударів російських військ по українській енергомережі.

Читайте також: В "Укренерго" прогнозують обмеження споживання електрики до серпня