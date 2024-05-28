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Швеція виділяє €57 млн на підтримку енергосистеми України

Дмитро Шварц
28 травня 2024 р.

Гроші від Швеції будуть використані здебільшого на закупівлю генераторів, трансформаторів та сонячних батарей, а також запасних частин.

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Відновлення електромережі після російських ударів
Швеція виділить 57 млн євро на підтримку енергосистеми УкраїниФото: DW

Швеція виділяє Україні новий пакет допомоги обсягом близько 57 мільйонів євро, який буде спрямований на те, аби збільшити потужності країни з виробництва і передачі електроенергії. Про це повідомило посольство Швеції в Україні у Facebook у вівторок, 28 травня.

"Із пакета підтримки обсягом 650 мільйонів шведських крон (близько 57 мільйонів євро), 500 мільйонів крон будуть спрямовані через Фонд підтримки енергетики України і ще 150 мільйонів - через ПРООН в Україні", - зазначили в посольстві.

Як вказують у посольстві, ця допомога буде спрямована на забезпечення постачання електрики об'єктам критичної інфраструктури й іншим установам, "аби українські школи, лікарні, транспорт, водопостачання і промисловість могли належно функціонувати".

Міністр з питань міжнародної співпраці та зовнішньої торгівлі Швеції Йохан Форсселл під час спілкування зі ЗМІ наголосив, що доступ до електроенергії має важливе значення як для суспільства, так і для того, щоб економіка та бізнес продовжували функціонувати.

"Росія дедалі більше зосереджує свої атаки на енергетичній системі України, намагаючись вивести з ладу важливу інфраструктуру. Щоб підвищити стійкість України, ми збільшуємо нашу допомогу енергетичному сектору", - сказав міністр, цитує AFP.

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Шведська допомога буде спрямована здебільшого на закупівлю генераторів, трансформаторів та сонячних батарей, а також запасних частин, як-от електричні вимикачі, кабелі, насоси та труби. "Мета проста: щоб електростанції могли виробляти електроенергію", - сказав Форсселл.

Минулого тижня уряд Швеції погодив виділення військової допомоги Україні на суму 75 мільярдів крон ( близько 6,5 мільярда євро) у період з 2024 по 2026 рік. Таким чином, загальна допомога Швеції Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році сягнула понад 100 мільярдів крон або понад 8,7 мільярда євро, що робить Київ найбільшим одержувачем шведської допомоги, зазначає агенція.

Як повідомляв раніше міністр енергетики Герман Галущенко, Україна втратила вісім ГВт потужностей енергосистеми через російські обстріли.

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