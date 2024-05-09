ФРН виділила 45 млн євро на підтримку енергосистеми України

Німецький KfW та "Укренерго" підписали грантову угоду на 45 мільйонів євро. Гроші будуть використані для відновлення та захисту енергетичної інфраструктури України.

Німеччина та Україна під час візиту до Києва міністерки з питань економічної співпраці та розвитку ФРН Свеньї Шульце (Svenja Schulze) у четвер, 9 травня, підписали угоду про співпрацю щодо розвитку та розширення української енергосистеми, повідомляється на сайті німецького міністерства. В рамках цієї співпраці представники Кредитної установи для відбудови ФРН - німецького державного банку Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) - підписали грантову угоду на суму 45 мільйонів євро з державним постачальником електроенергії "Укренерго" від імені німецького федерального міністерства економічної співпраці (BMZ).

Гроші будуть використані для ремонту пошкодженої енергоінфраструктури та посилення її захисту, ефективності та, відповідно, зменшення вразливості до атак. Ще одна мета грантової угоди полягає у забезпеченні інтеграції України у європейську електромережу, повідомили у відомстві.

Крім того, передбачається подальша співпраця в енергетичному секторі, зокрема, надання технічних консультацій, навчання майстрів, інженерів у сфері енергоефективності, а також фінансування малих і середніх підприємств, як-от малих вітрових електростанцій, додали у німецькому відомстві.

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"Україна може пережити війну та відбудуватися лише з функціонуючим електропостачанням. Саме тому Росія навмисно бомбардувала енергетичну інфраструктуру протягом останніх тижнів. Росія не повинна і не зможе досягти успіху в цьому. Саме тому я домовилась сьогодні з українським урядом про продовження нашої співпраці у розбудові та розширенні електромереж. Україна може на це розраховувати: Німеччина на її боці. Я бачу тут, на місці, що ця підтримка вкрай необхідна, і її отримують", - цитує Шульце пресслужба відомства.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, який підписав угоду з української сторони, наголосив, що гроші будуть спрямовані на будівництво нової високовольтної лінії, яка збільшить стабільність з’єднання Української енергосистеми з європейською. "Це важливий крок у подальшому розвитку взаємозв’язків енергосистеми України з енергосистемою континентальної Європи. Також частина грошей буде спрямована на закупівлю високовольтного обладнання та відновлення об’єктів в центральному регіоні після терористичних російських атак", - наводить слова Кудрицького пресслужба "Укренерго".

ЗМІ: Шульце не змогла провести переговори з Кубраковим через його звільнення

Під час візиту в Україну Шульце провела численні зустрічі з українськими урядовцями, зокрема і з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, зокрема і з метою підготовки до Конференції з питань відновлення України, яка відбудеться в червні в Берліні.

В рамках підготовки до конференції Шульце мала провести зустріч з віцепрем'єр-міністром з відновлення України Олександром Кубраковим, пише агенція dpa. Однак ці плани були порушені, оскільки сьогодні Верховна Рада України ухвалила рішення про його звільнення.

За даними агенції, зустріч відбулася, проте була короткою. Шульце також висловила занепокоєння тим, що можуть означати такі кадрові перестановки для майбутньої співпраці та запланованої конференції і зазначила, що звільнення Кубракова "особисто для неї є дуже, дуже прикрим". "Ми просували багато проєктів разом з ним", - цитує німецьку міністерку dpa.

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