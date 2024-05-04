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Україна є привабливою для бізнесу попри війну - Шульце

Степан Смишляєв
4 травня 2024 р.

Попри складну ситуацію в Україні, вона є цікавою для бізнесу, каже німецька міністерка Свенья Шульце. Аби допомогти Києву залучити інвестиції, уряд ФРН реалізує низку ініціатив з відновлення і підтримує реформи.

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Міністерка з питань економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свенья Шульце
Свенья Шульце вважає Україну привабливою для бізнесу попри війнуФото: Ute Grabowsky/photothek/IMAGO

Попри повномасштабне вторгнення Росії, Україна є цікавим ринком для багатьох компаній, переконана міністерка з питань економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свенья Шульце (Svenja Schulze).

"На значній території країни виробляти можна і тепер. Україна є кандидатом на членство в ЄС - це довгостроковий аргумент для компаній", - зазначила вона в інтерв'ю "Укрінформу", оприлюдненому у суботу, 4 травня.

Водночас міністерка наголосила: приватний сектор потребує позитивного інвестиційного клімату та правової визначеності. Тому ФРН підтримує проведення відповідних реформ в Україні.

"Подолати корупцію тут є особливо важливим. Transparency International у своєму нещодавно опублікованому дослідженні констатувала прогрес в українських міських радах, незважаючи на те, що російська війна, яка є агресією і порушує міжнародне право, все ще триває повним ходом. Це дуже позитивний сигнал для економіки", - зазначила Шульце.

Німецькі компанії продовжують працювати в Україні

Вона навела дані Німецько-української зовнішньоторговельної палати, згідно з якими до російського вторгнення у 2022 році в Україні працювало близько 2000 компаній з німецьким капіталом.

"Навіть після російського вторгнення майже не було компаній, які повністю припинили би свою діяльність в Україні", - зауважила міністерка, додавши, що німецький бізнес зашишається в Україні, адже знає, "що це того варте".

Ініціативи ФРН з відновлення України

Шульце також нагадала, що у квітні німецький уряд схвалив програму заходів, спрямованих на залучення приватних інвестицій, а також коштів філантропів і різних фондів на відновлення господарства України.

Крім того, уряд ФРН запустив "Платформу відбудови України" - ініціативу для неурядових організацій на території Німеччині, які хотіли б взяти участь у відбудові України.

"За допомогою Платформи внесок Німеччини у відбудову України посилюється завдяки обміну знаннями, використанню синергії та об'єднанню зусиль. Вона зумовлює великий інтерес. Понад 600 організацій зареєструвалися та обмінюються ідеями", - зазначила міністерка.

Вона додала, що від початку вторгнення РФ уряд Німеччини виділив близько 32 мільярдів євро на потреби України у вигляді цивільної підтримки, прямих виплат чи зброї.

З них близько 1,3 мільярда євро були виділені через федеральне міністерство з питань економічного співробітництва та розвитку (BMZ) і спрямовані на відбудову територіальних громад, економічний розвиток та забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб.

На конференції з відбудови очікують 1500 учасників

Також Шульце зазначила, що у цьогорічній Конференції з відновлення України (Ukraine Recovery Conference, URC) , що відбудеться у Берліні у червні, очікується близько 1500 учасників: представники влади та бізнесу, громадянського суспільства та органів місцевого самоврядування.

"URC не ставить за мету бути "конференцією обіцянок", а радше має зробити внесок у різні виміри реконструкції. Це як економіка, так і люди, які мають, власне, здійснювати відбудову", - наголосила вона.

Міністерка повідомила, що готує до цього заходу ініціативу SkillsAlliance for Ukraine, що матиме на меті підготовку кваліфікованих працівників для відновлення України.

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Сайт німецької "Платформи відбудови України"

Сайт німецької "Платформи відбудови України"
www.ukraine-wiederaufbauen.de

Інтерв'ю Свеньї Шульце "Укріфнорму"

Інтерв'ю Свеньї Шульце "Укріфнорму"
www.ukrinform.ua