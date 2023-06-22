В Україні підбили підсумки Конференції з відновлення

За словами Дениса Шмигаля, на конференції отримали результати, що працюватимуть на відбудову держави. Серед них - зокрема, фінансова підтримка від партнерів і формування коаліції бізнесу для інвестицій в Україну.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками Конференції з відновлення України в Лондоні заявив, що партнери не сумніваються у майбутньому членстві держави в Євросоюз, а також виступають за використання заморожених активів РФ для відновлення України . Про це у четвер, 22 червня, він написав у Telegram.

"Партнери підтримали ідею використання заморожених російських активів для відбудови України та не сумніваються в нашому членстві в Євросоюзі", - зазначив прем'єр. За його словами, на конференції виробили конкретні практичні результати, що працюватимуть на відбудову України.

Серед них - анонсована партнерами фінансова підтримка, зокрема 50 мільярдів євро від ЄС, трирічна програма підтримки на три мільярди фунтів стерлінгів (3,8 мільярда доларів) від Великобританії, 1,76 мільярда доларів за угодою зі Світовим банком, 600 мільйонів євро енергокомпаніям "Укргідроенерго", "Укренерго", "Нафтогаз" від Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР). А також - новий портфель проєктів для відбудови на 840 мільйонів євро від Європейського інвестиційного банку, 1,3 мільярда доларів анонсованої допомоги від США та 381 мільйон євро допомоги від Німеччини.

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До коаліції бізнесу для інвестицій приєдналися вже 400 компаній

Крім того, за словами Шмигаля, уасники конференції започаткували коаліцію бізнесу для інвестицій в Україну - Ukraine Business Compact, до якої вже долучилися 400 міжнародних компаній. Окрім того, Україна, ЄС, Норвегія, Швейцарія та ЄБРР підписали угоду про спільну роботу щодо страхування воєнних ризиків.

"Вдячні Великобританії за організацію конференції. Дякую партнерам і союзникам, які стоять пліч-о-пліч з Україною. Наша стійкість - це сила українського народу, помножена на вашу підтримку", - написав Шмигаль.

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Цьогорічна конференція з відновлення України в Лондоні, яка відбулася 21-22 червня, була спрямована на заохочення приватних компаній інвестувати у державу, що постраждала від війни РФ.

Водночас, як повідомляла міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock), наступного року конференція пройде у ФРН та буде зосереджена на процесі приєднання України до ЄС.