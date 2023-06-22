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Міністерка розвитку ФРН: Україна - приваблива для інвестицій

Анастасія Шепелева
1 год. тому

Україна – майбутня частина європейського ринку, тож у компаній наразі є можливість стати першими учасниками більшого ринку, заявила Свенья Шульце на Конференції з відновлення України у Лондоні.

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Свенья Шульце та Анналена Бербок на полях Конференції з відновлення України у Лондоні
Свенья Шульце та Анналена Бербок на полях Конференції з відновлення України у ЛондоніФото: Thomas Koehler/imago images/photothek

Україна у майбутньому стане частиною європейського ринку, тому зараз існує завдання залучити більше бізнесу до інвестицій в ній. Про це заявила міністерка розвитку ФРН Свенья Шульце (Svenja Schulze) у коментарі DW на полях конференції з відновлення України в Лондоні.

Шульце наголосила, що Україна є привабливою країною для інвестицій. "Україна – в майбутньому частина європейського ринку. Тому ті, хто інвестує зараз, першими стають частиною цього більшого ринку. Це також добре для компаній, але їм потрібні правильні рамки, правильні умови, і це те, що українці пропонують. Вони борються з корупцією. Вони дуже успішні в тому, що забезпечують безпеку в рамках, а це те, що необхідно бізнесу", - зазначила міністерка розвитку ФРН.

За словами Шульце, німецький уряд гарантує інвестиції в Україну. "Коли німецькі компанії інвестують в Україну, вони отримують допомогу. І це те, що допомагає ризикувати, тому що все одно ризиковано інвестувати в країну, де триває війна", - зазначила Шульце, наголосивши, що такі інвестиції все одно потрібні.

Вона додала, що критерії гарантій залежать від конкретних інвестицій, втім основою є принципи, затверджені на Конференції з відновлення України у швейцарському місті Лугано, яка відбулася торік. На ній близько 40 держав-учасниць та низка міжнародних організацій разом з Україною погодили сім так званих "Принципів Лугано", які мають визначати напрямки відновлення країни. Це партнерство, спрямованість на реформи, прозорість, підзвітність і верховенство права, демократична участь, залучення багатьох стейкхолдерів, гендерна рівність та інклюзія, сталий розвиток..

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Шульце: РФ має заплатити

Крім того, після закінчення війни Росія повинна буде заплатити за руйнування України, спричинені її агресією, і зробити це у відповідності до міжнародного права зазначила Шульце.

"Я не дуже впевнена (що Росія дійсно заплатить за збитки України від війни - Ред.). Але ми повинні зробити все, щоб отримати це, тому що вони зруйнували так багато речей. Вони зруйнували всю інфраструктуру, будинки, і вони також повинні заплатити за це. І це має бути частиною переговорів про припинення війни", - вважає міністерка.

Цьогорічна конференція з відновлення України в Лондоні спрямована на заохочення приватних компаній інвестувати у державу, що постраждала від війни РФ. Водночас, як повідомляла міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock), наступного року конференція відбудеться у ФРН та буде зосереджена на процесі приєднання України до ЄС.

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