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ПолітикаНімеччина

Глава МЗС ФРН оголосила кампанію з відбудови України

Євгенія Наконечна | Катерина Вєнкіна
4 год. тому

Анналена Бербок прагне протиставити агресії РФ в Україні потужну кампанію з метою збору коштів для Києва. За її словами, відбудова України є "колосальним завданням".

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Глава МЗС ФРН оголосила кампанію з відбудови України
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена БербокФото: Boris Roessler/dpa/picture alliance

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) прагне протиставити агресії РФ в Україні "кампанію з відбудови" України. Керівниця німецького дипломатичного відомства зробила відповідну заяву напередодні дводенної Міжнародної конференції з відбудови України, яка відкривається в середу, 21 червня, в Лондоні.

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Відбудова країни є "колосальним завданням", сказала Бербок і додала, що "тільки у 2022 році Україна втратила 29 відсотків свого валового внутрішнього продукту, а інфляція сягала 27 відсотків". Крім того, за словами очільниці МЗС ФРН, Світовий банк очікує, що протягом наступних десяти років Україні на ці цілі знадобляться понад 400 мільярдів доларів (близько 366 мільярдів євро. - Ред.).

Німеччина надає "нову масштабну гуманітарну допомогу", щоб допомогти сім'ям, які найбільше постраждали від руйнувань, повеней і необхідності покинути свої оселі.

"Хочемо, щоб Україна стала частиною європейського проєкту миру"

У довгостроковій перспективі процес вступу до ЄС закладе основу для сталої та квітучої української економіки, вважає Бербок.

"Підтримка Німеччини є непохитною - сьогодні, завтра і післязавтра. Тому що для міцного миру Україні недосить просто виграти війну - ми хочемо, щоб вона стала частиною європейського проєкту миру і процвітання", - додала керівниця зовнішньополітичного відомства Німеччини.

Київ шукає кошти на "зелений план Маршалла"

Раніше стало відомо, що Україна шукає 40 мільярдів доларів на "Зелений план Маршалла". Такі кошти необхідні для фінансування першої частини плану з оновлення економіки, сказав Reuters заступник керівника Офісу президента України Ростислав Шурма. За його словами, акцент буде зроблено на металургійній галузі.

У 2021 році цей сектор забезпечував близько 10 відсотків ВВП України, а також третину доходів від експорту, у ньому було зайнято близько 600 000 осіб. На частку галузі припадало 15 відсотків вуглецевих викидів країни. Тепер є можливість розвинути промисловість з опорою на відновлювані джерела енергії, підкреслював Шурма.

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