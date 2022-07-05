 На конференції у Лугано визначили основні принципи відновлення України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.07.2022

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Новини

На конференції у Лугано визначили основні принципи відновлення України

Процес відбудови має бути прозорим і підзвітним народу України, враховувати необхідність реформ та боротьби з корупцією.

Виступ Володимира Зеленського на конференції у Лугано

Виступ Володимира Зеленського на конференції у Лугано

По завершенні дводенної Конференції з відновлення України (Ukraine Recovery Conference, URC2022) в швейцарському місті Лугано лідери близько 40 країн підписали декларацію, яка викладає низку принципів для відбудови України. Про це у вівторок, 5 липня, повідомляє AFP.

Країн взяли на себе зобов'язання підтримувати Україну в тривалому і дороговартісному повоєнному відновленні і погодилися з необхідністю широких реформ для підвищення прозорості та боротьби з корупцією. "Наша робота - це підготовка до післявоєнного часу, хоча війна все ще триває… Це має дати людям в Україні надію та впевненість, що вони не самотні", - зазначив президент Швейцарії Іґанціо Кассіс.

Зокрема, країни погодилися, що Україна сама має керувати процесом відбудови. Підписанти декларації підкреслюють, що "процес відновлення має сприяти прискоренню, поглибленню, розширенню та досягненню зусиль України щодо реформ і стійкості відповідно до європейського шляху України".

"Процес відновлення має бути прозорим і підзвітним народу України", - йдеться в документі.

Сторони підтримали створення ефективної координаційної платформи між урядом України та всіма двосторонніми та багатосторонніми партнерами, організаціями та міжнародними фінансовими організаціями для підготовки та реалізації Плану відновлення та розвитку. Підписанти наголосили на важливості чесного та прозорого фінансування розвитку, кредитування та запозичення відповідно до міжнародних правил, стандартів та визнаних принципів у процесі відновлення України.

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На сайті уряду України у вівторок оприлюднено фінальний текст "декларації Лугано", в якому визначені так звані "Керівні принципи процесу відновлення України": партнерство, спрямованість на реформи, прозорість, підзвітність і верховенство права, демократична участь, залучення багатьох стейкхолдерів, гендерна рівність та інклюзія, сталий розвиток.

На відновлення знадобиться не менше 750 мільярдів доларів

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у понеділок на конференції заявив, що відновлення після вторгнення Росії обійдеться у щонайменше 750 мільярдів доларів. Урядовий план поетапної реконструкції зосереджено на нагальних потребах тих, хто постраждав від війни, з подальшим фінансуванням довгострокових проєктів реконструкції. За інформацією Bloomberg, документ складається приблизно з двох тисяч сторінок і містить широкий перелік інфраструктурних і безпекових проєктів, інвестицій у клімат і цифрову економіку, а також програми диверсифікації енергетичних ресурсів.

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Вже заплановано дві наступні конференції: одну ЄС проведе вже за кілька місяців, а Лондон погодиться провести конференцію з відновлення України наступного року. Конференцію у 2024 запропонувала провести Німеччина. 

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