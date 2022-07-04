Фон дер Ляєн: Допомогти у відновленні Україні - моральний обов'язок

Голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) вважає, що допомогти відновити Україну є моральним обов'язком цивілізованого світу. Про це вона сказала у понеділок, 4 липня, на Конференції з відновлення України у Лугано.

"Перед нами стоїть колосальне завдання. Усі ви тут, у залі, й багато інших хочуть підтримати й допомогти відновити Україну. Це не лише в наших інтересах, це також є нашим моральним обов'язком", - цитує фон дер Ляєн агенція "Інтерфакс-Україна".

При цьому, за її словами, виклики, що стоять перед Україною, величезні, але не нездоланні. "Україна може вийти з цієї війни на шлях до сильнішої та сучаснішої країни, з модернізованою судовою системою, з сильнішими інституціями, з переліком досягнень у сфері боротьби з корупцією, а також із більш "зеленою", цифровою та сталою економікою", - заявила фон дер Ляєн.

Читайте також: Відбудова після окупації РФ: як волонтери ремонтують будинки українців

На тлі цього вона наголосила, що Україна "потребуватиме мужніх реформ", які мають іти пліч-о-пліч з інвестиціями. За словами очільниці Єврокомісії, Україні доведеться відновлювати ділову довіру й залучати більше капіталу з-за кордону, а також підвищувати рівень життя своїх громадян, просуваючись на шляху до ЄС.

Підтримка реформ в Україні

При цьому фон дер Ляєн нагадала, що саме Єврокомісія запропонувала уряду України створити платформу реконструкції для визначення інвестиційних потреб, координації дій, спрямування ресурсів і підтримки амбітної програми реформ. Основна увага, за її словами, приділяється перспективній реконструкції, спрямованій на досягнення кліматичної нейтральності, побудові соціальної ринкової економіки тощо. "Щоб ніхто не був забутий, (...), і все це має бути вбудоване в належне управління", - заявила фон дер Ляєн, додавши, що платформа "буде відкрита для всіх, кому небайдуже майбутнє України".

Також президентка Єврокомісії зауважила, що Європа "має особливу відповідальність і стратегічний інтерес бути поряд з Україною на кожному етапі шляху" до Європейського Союзу. "Ми хочемо, щоб Україна стала членом. Україна дуже мотивована працювати з нами в цьому напрямі, й ми зробимо все можливе, аби підтримати ці зусилля. Тому що шлях до сильнішої України та шлях євроінтеграції - це одне й те саме", - переконана фон дер Ляєн.

Читайте також: Вступ до Євросоюзу: процедура, яка вимагає терпіння

Нагадаємо, Конференції з відновлення України розпочала свою роботу 4 липня. Участь в ній беруть делегації Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Ради Європи, Європейського банку реконструкції і розвитку, урядовці з понад 35 країн, а також представники бізнесу. Україну на конференції представляють керівник уряду Денис Шмигаль, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, а також міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.