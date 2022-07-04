Фон дер Ляєн: Допомогти у відновленні Україні - моральний обов'язок

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Допомогти відновити Україну є моральним обов'язком цивілізованого світу, заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на Конференції з відновлення України у Лугано.
Голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) вважає, що допомогти відновити Україну є моральним обов'язком цивілізованого світу. Про це вона сказала у понеділок, 4 липня, на Конференції з відновлення України у Лугано.
"Перед нами стоїть колосальне завдання. Усі ви тут, у залі, й багато інших хочуть підтримати й допомогти відновити Україну. Це не лише в наших інтересах, це також є нашим моральним обов'язком", - цитує фон дер Ляєн агенція "Інтерфакс-Україна".
При цьому, за її словами, виклики, що стоять перед Україною, величезні, але не нездоланні. "Україна може вийти з цієї війни на шлях до сильнішої та сучаснішої країни, з модернізованою судовою системою, з сильнішими інституціями, з переліком досягнень у сфері боротьби з корупцією, а також із більш "зеленою", цифровою та сталою економікою", - заявила фон дер Ляєн.
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На тлі цього вона наголосила, що Україна "потребуватиме мужніх реформ", які мають іти пліч-о-пліч з інвестиціями. За словами очільниці Єврокомісії, Україні доведеться відновлювати ділову довіру й залучати більше капіталу з-за кордону, а також підвищувати рівень життя своїх громадян, просуваючись на шляху до ЄС.
При цьому фон дер Ляєн нагадала, що саме Єврокомісія запропонувала уряду України створити платформу реконструкції для визначення інвестиційних потреб, координації дій, спрямування ресурсів і підтримки амбітної програми реформ. Основна увага, за її словами, приділяється перспективній реконструкції, спрямованій на досягнення кліматичної нейтральності, побудові соціальної ринкової економіки тощо. "Щоб ніхто не був забутий, (...), і все це має бути вбудоване в належне управління", - заявила фон дер Ляєн, додавши, що платформа "буде відкрита для всіх, кому небайдуже майбутнє України".
Також президентка Єврокомісії зауважила, що Європа "має особливу відповідальність і стратегічний інтерес бути поряд з Україною на кожному етапі шляху" до Європейського Союзу. "Ми хочемо, щоб Україна стала членом. Україна дуже мотивована працювати з нами в цьому напрямі, й ми зробимо все можливе, аби підтримати ці зусилля. Тому що шлях до сильнішої України та шлях євроінтеграції - це одне й те саме", - переконана фон дер Ляєн.
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Нагадаємо, Конференції з відновлення України розпочала свою роботу 4 липня. Участь в ній беруть делегації Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Ради Європи, Європейського банку реконструкції і розвитку, урядовці з понад 35 країн, а також представники бізнесу. Україну на конференції представляють керівник уряду Денис Шмигаль, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, а також міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.