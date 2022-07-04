У Великобританії пройде конференція з відновлення України

Конференція з відновлення України у 2023 році пройде у Великобританії. Про це повідомили у британському МЗС у неділю, 3 липня.

4 липня у швейцарському місті Лугано розпочинається інша спеціальна конференція, на якій Київ представить свій план щодо відновлення України після війни. У Великобританії заявили, що працюють з Україною та іншими країнами над організацією подібної конференції наступного року. Представники країни увійдуть до наглядової ради, аби допомогти у координації дій з відновлення України. Крім того, у Лондоні буде відкрито спеціальний офіс.

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Лондон допоможе залучити інвестиції в Україну

"Ми взяли курс на підтримку України під час війни і продовжуватимемо лідирувати в підтримці плану українського уряду щодо відновлення та розвитку країни", - заявила глава британського МЗС Ліз Трасс. За словами міністерки, відновлення України після агресивної війни Росії стане "символом переваги демократії над автократією". "Це покаже Путіну, що його спроби знищити Україну тільки створили сильнішу, процвітаючу і більш згуртовану націю", - підкреслила Трасс.

У британському МЗС зазначили, що президент України Володимир Зеленський попросив Великобританію підтримати відновлення Києва та області. Лондон зобов'язався використати свій досвід у фінансовому секторі для залучення інвестицій в Україну. Крім того, Великобританія погодилася надати гарантії на суму 1,5 мільярда доларів як багатоцільовий кредит і понад 120 мільйонів доларів у вигляді двосторонньої підтримки.