Швеція виділить 30 мільйонів євро на снаряди для Києва

До чеської ініціативи із закупівлі 800 тисяч артилерійських боєприпасів для України приєдналося вже низка країн. Україна отримає перші снаряди в рамках ініціативи "щонайпізніше в червні" цього року.

Швеція зробить свій внесок у закупівлю для України боєприпасів за межами ЄС у рамках очолюваної Чехією ініціативи. Про це увечері у четвер, 14 березня, повідомило посольство Швеції у Чехії.

"Швеція приєднується до чеської ініціативи щодо постачання Україні вкрай необхідних артилерійських боєприпасів, виділивши 30 мільйонів євро", - повідомило відомство у соцмережах.

Також у посольстві нагадали, що напередодні Швеція оголосила про найбільший свій пакет підтримки для України - 683 мільйони доларів. Таким чином "сукупний обсяг військової допомоги Україні сягне 2,9 мільярда доларів".

Чеська ініціатива із закупівлі боєприпасів

Нагадаємо, в рамках ініціативи Праги низка європейських країн виділили кошти на придбання 800 тисяч артилерійських снарядів за межами ЄС для потреб Сил оборони України.

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Повний перелік країн, які фінансують ініціативу, не оголошується. Однак відомо, що профінансувати її зголосилися, зокрема, Нідерланди (на 250 мільйонів євро), Бельгія (на 200 мільйонів євро), Норвегія (на 140 мільйонів євро),Німеччина (точна сума не називається, але йдеться про "тризначну суму в мільйонах євро"), Великобританія, Канада, Франція, Данія, Латвія і Литва, Польща, Люксембург(на неназвані суми).

Президент Чехії Петр Павел повідомив, що українські війська отримають перші партії снарядів, придбаних європейськими країнами у межах ініціативи Чехії із закупівлі боєприпасів для України, "щонайпізніше в червні" цього року.