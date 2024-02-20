Швеція оголосила про найбільший пакет допомоги Україні

Швеція надає Україні новий, вже 15-й, пакет військової допомоги на рекордну суму. До нього увійдуть бойові кораблі, гранатомети та боєприпаси. Також пакет передбачає виділення грошей на закупівлю іншого озброєння.

Міністерство оборони Швеції у вівторок, 19 лютого, оголосило про новий пакет військової допомоги Україні на суму близько 7,1 мільярда шведських крон (682 мільйони доларів у перерахунку). До пакета увійдуть як озброєння та техніка, так і кошти на закупівлю бойового знаряддя та освітні програми для українців.

"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - заявив на пресконференції міністр оборони Швеції Пол Йонсон, цитує Reuters.

Це буде вже 15-й і найбільший пакет допомоги Україні від Швеції. Разом з ним загальна допомога, яку ця скандинавська країна надала Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році, сягнула близько 30 мільярдів крон або близько 2,88 мільярда доларів у перерахунку.

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В пакет увійдуть бойові кораблі та боєприпаси

До нового пакета допомоги увійдуть бойові катери, артилерійські боєприпаси та інше обладнання. Зокрема, як повідомляє шведський суспільний мовник SVT , у пакеті військової допомоги Україна отримає 10 штурмових катерів Stridsbåt 90 (Strb 90 H; CB90), 20 десантних катерів, підводне озброєння, такі як міни та торпеди, переносні зенітно-ракетні комплекси типу Robot 70 (RBS 70), протитанкові ракети TOW, гранатомети з боєприпасами, ручні протитанкові гранатомети Carl Gustaf, артилерійські боєприпаси та ручні гранати. Також до пакета увійдуть машини швидкої допомоги і медичне обладнання.

Окрім того, нова допомога Швеції передбачає один мільярд крон на закупівлю військової техніки через різні фонди та ще один мільярд - на замовлення нових бойових машин Stridsfordon 90 (CV 90) для України.

Ще 400 мільйонів шведських крон будуть спрямовані на різні освітні ініціативи для українців, уточнює шведський мовник.

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