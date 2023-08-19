Україна і Швеція домовилися спільно виробляти БМП CV-90

Домовленість передбачає виробництво та ремонт шведських БМП CV90 в Україні. Також українські пілоти вже проходять тестові навчання на шведських винищувачах Gripen, повідомив Володимир Зеленський.

Під час візиту до Швеції президент України Володимир Зеленський та шведський прем'єр-міністр Ульф Крістерссон підписали заяву про наміри щодо виробництва та обслуговування бойових машин CV90 в Україні. Відповідний документ опублікувала у суботу, 19 серпня, пресслужба Офісу президента України.

"Заява про наміри свідчить про прагнення України та Швеції посилити співробітництво щодо виробництва, експлуатації, підготовки операторів та обслуговування платформи CV90", - йдеться у повідомленні.

Під час брифінгу у Швеції Зеленський пообіцяв, що обидві країни зроблять все можливе, щоб перша вироблена в Україні CV-90 якомога швидше з’явилася. "Сьогодні ми деталізували нашу домовленість щодо спільного виробництва CV-90 в Україні, локалізацію виробництва, ремонти, тощо", - сказав він, зауваживши, що українські воїни "дуже хвалять CV-90" за їхню якість.

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Також Зеленський подякував Крістерссону за виконання домовленостей, зазначиши, що українські військові вже почали навчатися на шведських артилерійських системах Archer.

Шведські винищувачі Gripen, гарантії безпеки та вступ до ЄС

Крім того, за словами Зеленського, українські льотчики вже розпочали ознайомче навчання на шведських винищувачах JAS 39 Gripen. "Це гордість Швеції. І я впевнений, що Gripen можуть зробити нашу свободу значно більш захищеною. Тестові випробування Gripen за участі українців, наших пілотів, вже почалися", - сказав він. При цьому, як зауважив український президент, сьогодні сторони "детально проговорили майбутні кроки щодо можливості відкрити тематику отримання шведських Gripen".

Водночас Зеленський висловив вдячність Швеції за підтримку декларації Великої сімки щодо безпекових гарантій для України. "І сьогодні наші команди будуть обговорювати роботу над відповідним українсько-шведським двостороннім документом", - зазначив він. Також він наголосив на важливості підтримки з боку Швеції вступу України до ЄС.

Формула миру

Окрім того, як зазначив Зеленський, Швеція приєдналася до реалізації української "формули миру", зокрема до таких пунктів, як відновлення радіаційної безпеки, справедливості, екологічної безпеки. "Разом ми наближаємо і глобальний саміт миру - формат, у якому світова більшість зможе проявити своє лідерство у поверненні чесного і тривалого миру. Сьогодні ми обговорювали питання збільшення ролі Швеції у реалізації "формули миру", і наші команди будуть над цим далі працювати", - сказав він.

Сторони також обговорили пришвидшення постачання насосного обладнання для забезпечення питною водою українських міст, які постраждали внаслідок знищення Каховської ГЕС, зазначив Зеленський. Також на переговорах політики говорили про стратегію співробітництва у сфері відбудови і реформ в Україні, яка передбачає залучення приватного капіталу, та можливість патронату Швеції і її компаній над галузями і регіонами, які потребують відновлення, повідомив він.

Мільярдна підтримка України

Своєю чергою прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон зауважив, що з лютого минулого року його країна вже надала Києву 2,2 мільярда євро підтримки. "І ми продовжуватимемо надавати військову, політичну, гуманітарну та фінансову підтримку", - сказав він.

Також Крістерссон нагадав, що на початку цього тижня уряд Швеції оголосив 13 військовий пакет підтримки Україні, який сфокусований на ремонті та підтримці вже переданого озброєння, постачанні запасних частин і боєприпасів, а також засобів для розмінування."Ми вже ініціювали роботу над іншим довготривалим проєктом військової підтримки України", - додав він.

Нагадаємо, протягом 2023-2027 років уряд Швеції планує надати понад пів мільярда євро на відновлення України. Гроші можуть спрямувати на відбудову інфраструктури, "зелений" та економічний розвиток, підприємництво, торгівлю, розмінування, розбудову демократії, захист прав людини та свободи слова.