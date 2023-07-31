ЗМІ: Зеленський може представити "формулу миру" в ООН

Як пише Bloomberg із посиланням на джерела, президент України Володимир Зеленський може взяти участь в засіданні Генасамблеї ООН у вересні та представити там "формулу миру".

Президент України Володимир Зеленський, ймовірно, поїде у вересні до Нью-Йорка на Генеральну Асамблею Організації Об'єднаних Націй, де, як очікується, представить українську "формулу миру". Про це у понеділок, 31 липня, пише видання Bloomberg із посиланням на джерела, обізнані з питанням.

Як пише видання, у Києві наполягають на проведенні саміту щодо "формули миру" під час засідання ООН. Водночас деякі союзники України не хочуть цього через складну логістику, і вважають за краще проводити заходи в рамках запланованого тижня, кажуть джерела видання. У якості альтернативи називається обговорення миру в Україні на засіданні Ради Безпеки ООН. У разі реалізації цього варіанту участь потенційно може взяти також Росія.

Також, за словами джерел видання, деякі з партнерів Києва прагнуть побачити серед залучених до обговорення формули більше держав Глобального Півдня.

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Крім того, очікується, що Зеленський візьме участь в інших сесіях і зустрічах протягом тижня Генасамблеї ООН. В Офісі президента України не відповіли Bloomberg на запит на момент публікації. Речник Ради національної безпеки Білого дому відмовився від коментарів. Видання наголошує, що плани щодо візиту Зеленського ще можуть змінитися.

"Формула миру" Києва складається з 10 пунктів та передбачає, зокрема, повне виведення російських військ з України, звільнення всіх військовополонених і депортованих, забезпечення продовольчої та енергетичної безпеки, гарантії безпеки для України після закінчення бойових дій та відновлення безпеки на окупованій Росією ЗАЕС.

Наступного місяця, як пише Bloomberg, США можуть провести засідання Радбезу, присвячене питанням захисту дітей, яке збігатиметься з Днем незалежності України – 24 серпня. А вже 3 серпня США проведуть засідання Ради Безпеки, присвячене наслідкам виходу Росії з "зернової угоди", яка уможливлювала морський експорт продовольства з України.

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