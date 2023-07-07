Україна та Словаччина вироблятимуть гаубиці та боєприпаси

Під час візиту Зеленського до Братислави Україна та Словаччина домовилися спільно розробляти новий тип гаубиць та виробляти боєприпаси. Також Словаччина поставить Україні 16 гаубиць Zuzana 2.

Словаччина та Україна спільно розроблятимуть новий тип гаубиць та розпочнуть виробництво боєприпасів. Про це у п'ятницю, 7 липня, заявила президентка Словаччини Зузана Чапутова за підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Братиславі.

"Ми розроблятимемо спільно новий тип гаубиць, розпочнеться спільне виробництво боєприпасів і наші підприємства розмінують територію України", - цитує Чапутову агентство "Інтерфакс-Україна". Також вона повідомила про підписання контракту на поставку Україні 16 самохідних артилерійських установок Zuzana 2. Поставка відбудеться найближчим часом, пообіцяла Чапутова.

У січні словацьке міноборони повідомляло, що виробник цих гаубиць компанія Konstrukta-Defense працює над реалізацією українського замовлення на 16 гаубиць Zuzana 2, які будуть оплачені спільно Німеччиною, Данією та Норвегією. Словаччина передала Україні вісім одиниць Zuzana 2, відповідно до укладеного у 2022 році контракту. Крім того, Братислава передала Києву винищувачі МіГ-29, БМП та ремонтує для України військову техніку.

Словаччина попрощалася зі своїми винищувачами заради України To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Підтримка членства в ЄС та НАТО

Також Чапутова наголосила, що бачить у перспективі Україну у складі Європейського Союзу та Північноатлантичного альянсу (НАТО). "Нещодавно я приймала в Братиславі саміт східного крила Альянсу, і ми дійшли згоди, що перспектива України - це Північноатлантичний альянс, і також ми дійшли згоди, що необхідно підтримувати й зміцнити відносини політичні та практичні з Україною", - наголосила вона.

При цьому Чупатова закликала союзників по НАТО дати Україні чіткіше бачення щодо її заявки на членство. "Те, на що я сподіваюся і вірю, що ми дамо Україні (на саміті НАТО у Вільнюсі), - це бачення майбутнього членства, звичайно, якщо умови будуть виконані, в тому числі найважливіша - припинення війни", - цитує словацьку президентку агенція Reuters.

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Зеленський: Нерішучість - загроза єдності НАТО

Своєю чергою Зеленський закликав НАТО вирішити питання щодо заявок на членство Швеції та України, зазначивши, що нерішучість загрожує міцності Альянсу та глобальній безпеці. "Я вважаю, що єдності щодо цього недостатньо", - наголосив український президент.

Україна, зазначив Зеленський, очікує на саміті у Вільнюсі наступного тижня "позитивних результатів або принаймні якихось кроків для наближення позитивного результату", а також "оборонних пакетів з чіткими термінами". За його словами, Росія розраховує на те, щоби світ показав слабкість і роз'єднаність в Альянсі. "Цього не можна допустити", - наголосив Зеленський.

Він також подякував за оборонну підтримку Словаччині, зазначивши, що Україна готова купувати словацьку техніку. Крім того, на думку українського лідера, обидві країни зацікавлені у виробництві техніки для розмінування. Україна і Словаччина "разом можуть стати донорами глобального захисту людей від глобальної мінної загрози", додав він. Зеленський також подякував Словаччині за надані системи протиповітряної оборони.

Словаччина - третя європейська країна, якувідвідує Володимир Зеленський за останні два дні. Напередодні він розпочав своє турне з візиту до Болгарії, а потім попрямував до Чехії. 7 липня, за даними ЗМІ, президента України чекають також у Туреччині.