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Президент Зеленський прибув до Словаччини

Степан Смишляєв
1 год. тому

У Братиславі заплановані переговори президента України з президенткою, прем'єром і головою парламенту Словаччини. Володимир Зеленський планує обговорити з ними оборонну підтримку та євроатлантичну інтеграцію України.

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Президент України Володимир Зеленський (у центрі), президента Словаччини Зузана Чапутова (ліворуч) і президент Чехії Петер Павел (праворуч) (архівне фото)
Президент України Володимир Зеленський прибув до Словаччини, де зустрінеться з президенткою країни Зузаною Чапутовою (архівне фото)Фото: Viacheslav Ratynskyi/REUTERS

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 7 липня, після візиту до Чехії прибув до Словаччини, повідомляють агенції Reuters і AFP.

У Братиславі він планує провести переговори з президенткою країни Зузаною Чапутовою, прем'єр-міністром Людовітом Одором та головою Національної Ради (парламенту) Борисом Колларом.

"Разом із нашим надійним сусідом говоримо про конкретну оборонну підтримку та євроатлантичну інтеграцію України, саміт НАТО та "формулу миру", двостороннє співробітництво, енергетичну безпеку", - написав президент України у Twitter.

Третя країна за два дні

Словаччина - третя європейська країна, яку відвідує Володимир Зеленський за останні два дні. Напередодні він розпочав своє турне з візиту до Болгарії, де домовився активізувати двосторонню співпрацю в оборонному секторі.

Після цього він попрямував до Чехії, де провів низку переговорів ввечері у четвер і зранку у п'ятницю. Після зустрічі з президентом України прем'єр Чехії Петр Фіала пообіцяв, що Прага у найближчі місяці передасть Києву штурмові гелікоптери, тисячі додаткових боєприпасів великого калібру та допоможе з навчанням пілотів.

Крім того, Болгарія і Чехія пообіцяли Києву підтримку на шляху до НАТО.

7 липня, президента України чекають також у Туреччині.

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