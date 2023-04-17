Словаччина передала Україні всі 13 обіцяних МіГ-29
Ольга Журавльова
60 хв. тому
Київ уже отримав уже всі обіцяні 13 винищувачів від Братислави, інформує міноборони Словаччини.
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Словаччина передала Україні всі обіцяні 13 винищувачів МіГ-29, повідомила у понеділок, 17 квітня пресслужба словацького міністерства оборони.
"Після чотирьох одиниць, які пілотували українські льотчики в березні цього року, решта дев'ять одиниць також були успішно передані українським силам", - ідеться в повідомленні.
Глава Міноборони Словаччини Ярослав Надь зазначив, що "це передавання було здійснено сушею з урахуванням максимально можливої безпеки". Він також висловив подяку усім залученим структурам, "тому що в таких випадках це справді важлива і складна логістична операція".
Надь підкреслив, що ці винищувачі значно підтримають Україну у боротьбі проти російського агресора і необхідні для захисту людських життів. "Окрім того, на відміну від нашого сусіда, ці літаки були непридатні для нас. Ми чинимо правильно", - сказав міністр.