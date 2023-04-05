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Літаки МіГ-29 в українському небі (фото з архіву)
Літаки МіГ-29 в українському небі (фото з архіву)Фото: Roman Pilipey/dpa/picture alliance
ПолітикаУкраїна

Польща готова відправити в Україну всі свої літаки МіГ-29

Олександр Куницький
3 год. тому

Київ вже отримав від Варшави чотири винищувачі МіГ-29, заявив президент Польщі Анджей Дуда. Найближчим часом Україні буде передано ще десять літаків, додав він.

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Польща готова відправити в Україну всі свої літаки МіГ-29, але спершу має отримати південнокорейські винищувачі FA-50 і американські F-35. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда у середу, 5 квітня, під час брифінгу із українським колегою Володимиром Зеленським.

"Чотири МіГ-29 з наших складів були передані в розпорядження Збройних сил України протягом останніх місяців. Ще чотири МіГ-29 передаються зараз. Тобто вже передано вісім. Ми готові ще передати шість, які зараз готуються до цього. Вони можуть бути передані досить швидко", - сказав Дуда.

Також, за його словами, Польща має ще літаки МіГ, які були модернізовані до стандартів НАТО. "Ці МіГи поки нам потрібні. Але після отримання замовлення нових південнокорейських винищувачів FA-50 і американських літаків F-35, Польща зможе передати Україні решту парку МіГ-29. Якщо буде така потреба", - зазначив Дуда. Втім, він наголосив, що для цього потрібна буде згода союзників, адже після модернізації літаки мають обладнання, яке передали США.

Читайте також: Більшість німців проти надання Україні винищувачів - опитування

Україна просить сучасні винищувачі

Україна наполегливо просить партнерів про надання сучасних західних бойових літаків. На початку березня заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Кал заявив, що українські чиновники попросили у Вашингтона 128 бойових літаків різних моделей: F-15, F-16 і F-18. Згодом, 30 березня, головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Валерій Залужний заявив, що Україні потрібні винищувачі F-16.

Водночас президент США Джо Байден, а також радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван наполягають, що винищувачі не є нагальною потребою України на полі бою. Також у Вашингтоні заявили, що рішення Польщі стати першою країною, яка передасть Україні військову авіацію, не змінює рішення США не передавати свої винищувачі.

Тим часом Словаччина вирішила надати Україні 13 винищувачів МіГ-29. Перші чотири бойові літаки Київ отримав 24 березня. Решта дев'ять мають надійти "протягом найближчих тижнів". 

Польща і Словаччина першими передають Україні літаки МіГ-29

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