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Бойовий літак F-16Фото: Savanah Bray/U.S. Air Force/Zuma/picture alliance
СуспільствоУкраїна

Більшість німців проти надання Україні літаків - опитування

Степан Смишляєв
2 год. тому

64 відсотки опитаних німців заявили, що НАТО не повинно постачати Україні сучасні винищувачі.

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Переважна більшість німців виступає проти постачання сучасних винищувачів в Україну, свідчать результати опитування Trendbarometer, проведеного німецькими телекомпаніями  RTL та ntv, опублікованому у вівторок, 4 квітня.

64 відсотки опитаних заявили, що Північноатлантичний альянс (НАТО) не повинен постачати Україні такі винищувачі. Лише 28 відсотків висловилися "за". Решта респондентів - вісім відсотків - відповіли "не знаю" або не захотіли давати відповідь, повідомляє агенція dpa.

Респонденти також розділилися у своєму ставленні до збільшення обсягів військової допомоги Україні. 49 відсотків вважають такі плани неправильними, натомість 47 відсотків - підтримують їх.

Примітно, що між Східною та Західною Німеччиною існують значні відмінності у ставлення до цього питання: якщо на заході країни 51 відсоток висловився "за" збільшення військової допомоги, а 45 відсотків - "проти", то на сході 72 відсотки висловилися "проти" цих планів, і лише 24 відсотки - "за". Найбільша частка прихильників збільшення військової допомоги Києву - серед виборців партії "Союз 90/Зелені" (78 відсотків), а найбільша частка противників - серед виборців правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" (91 відсоток).

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Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) досі обережно ставився до постачання винищувачів Україні. На пресконференції в Роттердамі наприкінці березня він чітко дав зрозуміти, що не хоче брати участь у цій дискусії. Польща і Словаччина вже поставили Україні винищувачі МіГ-29 радянського виробництва. Вимоги Києва щодо надання йому винищувачів західного виробництва для протистояння російській агресії поки що залишаються невиконаними.

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