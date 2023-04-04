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Майк Помпео
Майк ПомпеоФото: Maya Alleruzzo/Pool AP/picture alliance
ПолітикаУкраїна

Ексдержсекретар Трампа працюватиме над наданням Україні F-16

Аліна Коломієць
1 год. тому

Майк Помпео приїхав до Києва та заявив, що працюватиме над тим, аби США надали Україні винищувачі.

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Колишній державний секретар США Майк Помпео, який 3-4 квітня перебуває з візитом у Києві, заявив, що  працюватиме над тим, аби Вашингтон надав Україні винищувачі F-16 і ракети дальнього радіусу дії для протидії російській агресії, повідомляє Reuters.

Відповідаючи на запитання агентства, чи підтримає він надання Збройним силам України (ЗСУ) таких озброєнь, Помпео сказав: "Так: і навчання, і програмне забезпечення, і всі речі, необхідні для того, щоби насправді захищати та обороняти землю".

Своєю чергою в інтерв'ю українському виданню "Європейська правда" Помпео сказав: ""Я вважаю, що ми робимо недостатньо для підтримки України, а те, що робимо - робимо недостатньо швидко. Трагедія полягає в тому, що ми могли би надати Україні таку підтримку, за якої все це вже закінчилося б, але не зробили цього".

Помпео приїхав до України з делегацією американських політиків, бізнесменів і представників благодійних організацій. З ними вже провів зустріч президент України Володимир Зеленський. 

Помпео був директором Центрального розвідувального управління США у 2017-2018 роках, а тоді держсекретарем США в 2018-2021 роках за часів президентства Дональда Трампа, який вже висунув свою кандидатуру на вибори американського президента 2024 року і днями заявив, що Росія "зрештою захопить всю Україну". За даними американських ЗМІ, Помпео й сам планує взяти участь у президентських перегонах і скласти конкуренцію своєму однопартійцю Трампу.

Україна попросила у США 128 різних винищувачів

Прохання до західних партнерів про сучасні винищувачі від України лунає часто. На початку березня заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Кал заявив, що українські чиновники попросили у Вашингтона 128 бойових літаків різних моделей: F-15, F-16 і F-18.

Після цього група сенаторів від Демократичної та Республіканської партій США закликали Пентагон надати Україні F-16. Їхня ініціатива підкріплена оцінкою головнокомандувача збройних сил США та об'єднаних сил Північноатлантичного альянсу (НАТО) в Європі генерала Крістофера Каволі. Він вважає, що надання Україні сучасної зброї, зокрема винищувачів F-16 і ракет дальнього радіусу дії, може допомогти зміцнити обороноздатність країни.

Водночас президент США Джо Байден, а також радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван досі наполягають, що винищувачі не є нагальною потребою України на полі бою.

Поки що Україна отримала згоду на передачу їй радянських винищувачів МіГ-29 від Польщі та Словаччини. Перші з них уже надійшли. Втім у Вашингтоні заявили, що такий крок не змінює їхньої позиції щодо власних бойових літаків.

Читайте також: Головнокомандувач ЗСУ Залужний наполягає: Україні потрібні F-16

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