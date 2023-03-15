Сенатори тиснуть на Пентагон щодо надання Україні F-16 - ЗМІ

Вісім сенаторів від Демократичної та Республіканської партій США на чолі з Марком Келлі надіслали міністру оборони Ллойду Остіну лист, у якому просять "уважно розглянути питання про надання Україні винищувачів F-16".

Група сенаторів від Демократичної та Республіканської партій США закликали міністерство оборони (Пентагон) до надання Україні винищувачів F-16. Копію листа від восьми сенаторів до міністра оборони США Ллойда Остіна, датованого 14 березня, отримало американське видання Politico.

"Ми вважаємо, що Сполучені Штати повинні уважно розглянути питання про надання Україні літаків F-16. Це було би значною допомогою, яка могла б змінити правила гри на полі бою", - йдеться в ньому. Сенатори просять Остіна надати їм до кінця тижня інформацію про низку факторів, необхідних для успішної передачі F-16 Україні.

Організатором звернення став демократ Марк Келлі - колишній астронавт, який восени 2022 року став амбасадором фандрейзингової платформи United24 на підтримку України. Під листом підписалися його колеги Теммі Дакворт, Тім Кейн, Мартін Гайнрік і Джекі Розен, а також республіканці Ліза Мурковскі, Томмі Тубервіль і Тед Бадд.

Як пише Politico, їхня ініціатива підкріплена оцінкою головнокомандувача збройних сил США і об'єднаних сил НАТО в Європі генерала Крістофера Каволі. В лютому на Мюнхенській безпековій конференції він заявив законодавцям за зачиненими дверима, що надання сучасної зброї, зокрема винищувачів F-16 і ракет дальнього радіусу дії, може допомогти зміцнити обороноздатність України.

Місяць тому схожий лист на адресу президента США Джо Байдена надіслала двопартійна група конгресменів.

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США оцінюють навички українських льотчиків

Водночас сам Байден, а також радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван досі наполягають, що винищувачі не є нагальною потребою України на полі бою.

Заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Кал також переконаний, що головними пріоритетами для українців є системи протиповітряної оборони, артилерія, боєприпаси. Надання ж винищувачів, за його оцінкою, потребуватиме півтора-двох років, якщо йтиметься про відремонтовані, та від трьох до шести років, якщо про новозбудовані. При цьому вишкіл пілотів на F-16 становить близько 18 місяців. Водночас інші представники Пентагону кажуть, що навчання пілотів може бути скорочене до шести-дев'яти місяців, залежно від їхньої попередньої підготовки.

На початку березня стало відомо, що двоє українських військових пілотів проходять оцінку навичок у США. За даними американських ЗМІ, під час тренувань на авіасимуляторах визначається зокрема, скільки часу може знадобитися українцям, аби опанувати пілотування F-16.

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