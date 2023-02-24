Польща готова вчити українських пілотів на винищувачах F-16

Під час візиту до Києва польський прем'єр заявив про готовність Варшави навчати українських військових керуванню винищувачами F-16. Тим часом у Лондоні пропонують "кругові поставки" літаків.

Польща готова навчати українських пілотів керуванню винищувачами F-16. Про це у п'ятницю, 24 лютого, заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час візиту до Києва.

"Так, ми готові проводити навчання на винищувачах F-16 у Польщі. Наголошу, що це завжди має бути узгоджено в рамках ширшої коаліції, але Польща готова проводити такі навчання", - сказав Моравецький.

Лондон пропонує "кругові поставки" літаків

Тим часом Великобританія пропонує розпочати так звані "кругові поставки" літаків, що означає передачу сучасних винищувачів східноєвропейським союзникам по Північноатлантичному альянсу (НАТО) в обмін на те, що вони нададуть Україні радянські літаки. За словами міністра оборони Великобританії Бена Воллеса, це дозволило б Україні отримати більше винищувачів МіГ-29 або Су-24 для захисту від російської агресії.

"Це для тих країн Європи, які мають російські радянські винищувачі - МіГ-29 або Су-24. Якщо вони захочуть пожертвувати їх, ми можемо надати їм наші винищувачі для підкріплення і забезпечення безпеки, щоб дати їм можливість мати власний потенціал", - заявив Воллес сьогодні в ефірі радіо Times.

Відправляти власні літаки Typhoon Великобританія "в короткостроковій перспективі" в Україну не готова, оскільки не має багато вільних винищувачів, уточнив Воллес телеканалу Sky News. Готовність надати Україні МіГи-29 раніше висловлювала Польща.

Свого часу подібну модель "кругових поставок" пропонувала Німеччина щодо танків - вона обіцяла надати сучасні бойові машини тим країнам НАТО, які передадуть Україні радянські моделі. Зрештою, країни Альянсу об'єдналися в так звану "танкову коаліцію", пообіцявши Україні сучасні західні бойові танки.

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Київ працює над створенням "авіаційної коаліції"

На початку лютого Лондон заявив про розширення підготовки Збройних сил України до навчання пілотів винищувачів і морських піхотинців. На яких саме літаках будуть проходити підготовку пілоти, не уточнювалося. У заяві британського уряду тоді йшлося, що навчання дозволить ЗСУ в майбутньому керувати сучасними винищувачами стандарту НАТО.

Після успішного рішення щодо поставок танків Київ розпочав активну роботу над створенням "авіаційної коаліції" - групи країн, які погодяться передати Україні військові літаки.

Як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, "з огляду на складність технології та обслуговування літаків" щодо цього питання має бути ухвалене колективне рішення, на що може знадобитися "певний час". Втім, міністр переконаний, що "рано чи пізно" воно буде розв'язане на користь України.

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Пілот українського винищувача про переваги F-16 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video