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Колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон (праворуч) і президент США Джо Байден (ліворуч) (архівне фото)
Колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон закликав президента США Джо Байден надати Україні винищувачі F-16Фото: Toby Melville/Reuters
ПолітикаВеликобританія

Джонсон закликав Байдена передати Україні винищувачі F-16

Степан Смишляєв
41 хв. тому

Швидші постачання зброї Києву дозволять скоріше завершити війну, зменшити жертви та страждання, переконаний експрем'єр. Він також вважає, що від перемоги України у війні проти РФ залежить і безпека Заходу.

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Колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон закликав союзників надати Україні більше танків, а також літаки і далекобійну артилерію. Зокрема, він вважає, що президент США Джо Байден повинен надати Україні винищувачі F-16, так само, як і Великобританія, повідомляє у середу, 22 лютого, CNN.

"Якщо це станеться раніше чи пізніше, якщо вибір саме в цьому, то давайте надамо їм те, чого вони потребують, швидше", - наголосив експрем'єр. Він додав, що така допомога дозволить швидше закінчити війну, зменшити жертви та страждання.

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Безпека Заходу

Джонсон також висловив переконання, що військова допомога Україні для перемоги у війні проти Росії "матиме вирішальне значення для безпеки Заходу". "Якщо ми не зможемо вигнати Путіна з України, якщо українці програють, тоді загроза для всієї євроатлантичної зони безпеки, для Сполучених Штатів, буде ще більшою", - підкреслив експрем'єр, зауваживши, що зростуть ризики і в регіоні Тихого океану.

Він також привітав рішення Байдена відвідати Україну напередодні річниці вторгнення Росії. "Це був правильний вчинок президента. Я аплодую йому і вважаю його промову чудовою", - зазначив Джонсон.

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Питання часу

Напередодні член Палати представників США від Республіканської партії Даррелл Ісса назвав "неминучою" передачу Україні літаків і далекобійних озброєнь, зауваживши, що наразі ведуться дебати про те "коли це станеться і в якій кількості". Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також переконаний, що союзники погодяться постачати винищувачі, але зауважує, що для відповідних домовленостей потрібен "певний час".

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