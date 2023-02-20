Загроза безпеці найвища з часів "холодної війни" - Швеція

Окрім загроз, пов'язаних із вторгненням Росії в Україну, небезпеку також становлять розвідувальні операції РФ та Китаю, наголошують у швецькій військовій розвідці.

Служба військової розвідки та безпеки Швеції (MUST) у понеділок, 20 лютого, заявила, що вторгнення Росії в Україну призвело до "найсерйознішої" загрози безпеці скандинавських країн і Європи від початку 1980-х років.

"Сьогодні ми маємо постійний стан конфлікту та протистояння між Росією та Заходом, який ризикує ще більше загостритися", - наголосила голова MUST Лена Халлін, представляючи щорічний аналіз спецслужби, повідомляє AFP.

Разом з тим, за оцінками MUST, після подачі заявки на вступ до Організації Північноатлантичного договору (НАТО), безпекова ситуація в Швеції покращилася, оскільки скандинавська країна отримала двосторонні гарантії безпеки від кількох країн.

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Загрози від Росії та Китаю

Водночас в спецслужбі зауважують, що на тлі планів щодо вступу до НАТО зростатимуть загрози з боку розвідок інших країн. "Це частково результат збору розвідувальних даних Росією про майбутню роль Швеції в НАТО, а також спроб Росії обійти санкції" - зазначила Халлін.

Окрім загроз шпигунства, також є загрози кібератак чи інших "технічних" атак не лише з боку РФ, але й від Китаю. За оцінками голови MUST, обидві країни мають "здатність проводити складні операції", націлені на те, щоб "вплинути на політичні та економічні рішення Швеції".

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Китайських шпигунів побоюються і в Німеччині

Раніше про розширення шпигунської діяльності Китаю в ФРН попереджав і очільник німецького Федерального відомства з охорони Конституції (Bundesamt für Verfassungsschutz, BfV) Томас Гальденванґ (Thomas Haldenwang). За його словами, Пекін все більше зосереджується на політичному шпигунстві і в найближчі роки ця діяльність буде посилюватися.

Він також попередив, що економічна залежність від Китаю може бути використана для політичного впливу.