Штайнмаєр застеріг Європу від економічної залежності від КНР

Європа вже не повинна покладатись на принцип "перевтілення через торгівлю", заявив президент ФРН. Історія відносин з Росією доводить, що співробітництво в економіці - не гарантія політичного зближення, пояснив він.

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) застеріг від надмірної економічної залежності Німеччини та Європи від Китаю. "Принцип "перевтілення через торгівлю" - не те, на що ми можемо сподіватися надалі", - сказав Штайнмаєр під час візиту до Українив інтерв'ю телекомпанії ARD у вівторок, 25 жовтня.

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"Історія європейсько-російських та німецько-російських відносин - свідчення відсутності гарантій того, що економічна співпраця призводить до політичного зближення. Ми всі тепер маємо жити з наслідками цієї помилки", - сказав глава німецької держави, маючи на увазі російське збройне вторгнення в Україну.

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"На майбутнє це означає, що ми повинні отримати уроки, ми повинні скоротити односторонні залежності там, де вони тільки існують, і це насамперед стосується відносин з Китаєм. Важливо інтенсивніше контактувати з сусідами КНР. Це, звичайно, не замінить торгівельних відносин з Китаєм, але може по-новому збалансувати відносини із південно-східною Азією", - пояснив президент ФРН.

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