Штайнмаєр ховався в укритті через сирену на Чернігівщині

Під час першого з початку війни візиту до України президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр був змушений півтори години провести у бомбосховищі.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) під час неанонсованого візиту до України у вівторок, 25 жовтня, провів півтори години в укритті через повітряну тривогу, яку оголосили, коли він перебував у Корюківці на Чернігівщині.

"Це дало нам можливість особливо чітко відчути умови, в яких тут живуть люди", - сказав він.

Сирена спрацювала у відповідь на запуск російською армією 10 іранських дронів-камікадзе з території Білорусі.

Перший візит від початку повномасштабної війни

Штайнмаєр прибув до Києва вранці 25 жовтня. Це його перший візит в Україну з початку повномасштабного вторгнення Росії. Першим президент Німеччини зустрівся з мером української столиці Віталієм Кличко. Згодом він матиме зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Після прибуття до Києва Штайнмаєр запевнив Україну в подальшій підтримці з боку Німеччини. "Моє послання українцям таке: ми не тільки на вашому боці. Ми будемо й надалі надавати Україні допомогу - і економічну, і політичну, і військову", - сказав він.

За словами президента ФРН, йому важливо "послати українцям знак солідарності саме зараз, у цей період повітряних нальотів із застосуванням безпілотників, крилатих та інших ракет".

Двічі зірвані плани відвідати Україну

У квітні німецький президент планував візит до Києва разом із лідерами країн Балтії та Польщі, втім українська сторона не хотіла його приймати через зв'язки з Росією у минулому. Згодом дипломатичні суперечки врегулювали і президент України офіційно запросив його з візитом.

Штайнмаєр мав зустрітися з Зеленським у Києві минулого тижня, проте зустріч скасували через безпекові питання.

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