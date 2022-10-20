Президент Німеччини Штайнмаєр скасував поїздку в Україну

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) скасував поїздку в Україну, заплановану на четвер, 20 жовтня. Відомство федерального президента обґрунтувало скасування поїздки міркуваннями безпеки.

Глава німецької держави мав зустрітися в Києві з президентом України Володимиром Зеленським. Натомість лідери двох країн проведуть сьогодні телефонну розмову, зазначила прессекретарка президента ФРН Керстін Ґаммелін (Cerstin Gammelin). За її словами, Берлін та Київ перебувають "у тісному та конфіденційному плануванні" візиту Штайнмаєра до України, що важливо для обох сторін.

Німецьке видання Bild отримало коментар української сторони щодо скасування візиту німецького президента. Там наголошують, що цього тижня до Києва прибувають з візитом багато іноземних дипломатів. Зокрема, вчора українську столицю відвідав міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас. Представник українського уряду сказав виданню: "Поки федеральний президент скасовує свій візит, є багато міжнародних дипломатів і гостей, які хочуть показати свою присутність у столиці прямо зараз".

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Відмова Україні в візиті Штайнмаєра навесні

У середині квітня Україна відхилила пропозицію візиту Штайнмаєра до Києва, назвавши його "небажаним" нібито через тісні зв'язки політика з Росією у минулому.

Штайнмаєр збирався прибути до української столиці разом з президентами Польщі, Естонії, Литви та Латвії для демонстрації спільної європейської солідарності з Україною. Натомість українська сторона заявила, що не отримувала запиту щодо візиту Штайнмаєра та запросила до Києва канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz).

У Берліні таку ситуацію сприйняли з подивом. Шольц зазначив, що він "м'яко кажучи, спантеличений" відмовою Києва прийняти Штайнмаєра і відмовився від поїздки в Україну.

Після розв'язання Росією повномасштабної війни проти України Штайнмаєр неодноразово публічно визнавав власні помилки щодо політики стосовно РФ. У травні Зеленський та президент Німеччини провели телефонну розмову, під час якої врегулювали "минулі роздратування". Тоді президент України запросив до Києва і Штайнмаєра, і Шольца.

Шольц відвідав Київ у червні.

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