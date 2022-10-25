  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Енергетична криза
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр прибув до Києва.Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance
ПолітикаНімеччина

Штайнмаєр вперше від початку війни приїхав до України

Степан Смишляєв
4 год. тому

Президент ФРН приїхав до Києва без попереднього анонсу. Він планує зустрітися з президентом України і запевнити його у подальшій підтримці: як економічній, так і військовій.

https://p.dw.com/p/4IdHH

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) вранці у вівторок, 25 жовтня, прибув до Києва з раптовим візитом. Його поїздка в Україну планувалася ще минулого тижня, але була відкладена з міркувань безпеки.

Уперше президент Німеччини планував відвідати Київ у квітні, але тоді візит не відбувся через дипломатичні суперечки. Німецькі ЗМІ повідомляли, що українська сторона відмовилась його прийняти через тісні зв'язки з Росією у минулому

Після початку широкомасштабної агресії Росії проти України Штайнмаєр офіційно визнав свої помилки у відносинах з Москвою, зокрема в питанні будівництва газопроводу "Північний потік-2", а також висловився за притягнення до відповідальності президента Росії Володимира Путіна, міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова і інших причетних до воєнних злочинів в Бучі.

У травні Зеленський офіційно запросив Штайнмаєра до України.

Прояв солідарності

Під час візиту до Києва президент Німеччини планує зустрітися з українським колегою Володимиром Зеленським та запевнити його в підтримці ФРН. "Моє послання українцям: ми не просто на вашому боці. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну: економічно, політично та військово", - зазначив він після прибуття до столиці України, пише dpa.

Штайнмаєр також закликав німців не забувати про те, скільки страждань і руйнувань принесла війна українцям. "Ми потрібні народу України", - наголосив він, додавши, що його візит в ці дні -  це прояв солідарності з мешканцями країни, які потерпають від авіаційних ударів та ракетних обстрілів.

Перші леді України та ФРН про дітей і війну РФ проти України

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр

Штайнмаєр вперше від початку війни приїхав до України

Політика4 год. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Ріші Сунак став лідером Консервативної партії Великобританії

Чи стане Ріші Сунак порятунком для торі й Великобританії

Чи стане Ріші Сунак порятунком для торі й Великобританії

Політика16 год. тому
В'ячеслав Богуслаєв на вертолітній виставці в Росії в 2017 році

Закиди у держзраді: хто такий В'ячеслав Богуслаєв

Закиди у держзраді: хто такий В'ячеслав Богуслаєв

Закон і право17 год. тому
Ukraine | Krieg | Minenräumung durch Zivilisten | Übung nahe Browary

З офісу на мінне поле: як цивільні стають демінерами

З офісу на мінне поле: як цивільні стають демінерами

Суспільство24 жовтня 2022 р.
Черга на перетин кордоні РФ та Естонії

Непростий шлях українських біженців з Росії до Естонії

Непростий шлях українських біженців з Росії до Естонії

Суспільство22 жовтня 2022 р.
Учасники другого дня саміту ЄС

Що говорили про Україну на саміті Євросоюзу

Що говорили про Україну на саміті Євросоюзу

Політика21 жовтня 2022 р.
Залзіничний вокзал у Бресті (архівне фото)

Військові та танки на білоруській залізниці? Що відомо

Військові та танки на білоруській залізниці? Що відомо

Конфлікти21 жовтня 2022 р.
На головну сторінку