Штайнмаєр вперше від початку війни приїхав до України

Президент ФРН приїхав до Києва без попереднього анонсу. Він планує зустрітися з президентом України і запевнити його у подальшій підтримці: як економічній, так і військовій.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) вранці у вівторок, 25 жовтня, прибув до Києва з раптовим візитом. Його поїздка в Україну планувалася ще минулого тижня, але була відкладена з міркувань безпеки.

Уперше президент Німеччини планував відвідати Київ у квітні, але тоді візит не відбувся через дипломатичні суперечки. Німецькі ЗМІ повідомляли, що українська сторона відмовилась його прийняти через тісні зв'язки з Росією у минулому.

Після початку широкомасштабної агресії Росії проти України Штайнмаєр офіційно визнав свої помилки у відносинах з Москвою, зокрема в питанні будівництва газопроводу "Північний потік-2", а також висловився за притягнення до відповідальності президента Росії Володимира Путіна, міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова і інших причетних до воєнних злочинів в Бучі.

У травні Зеленський офіційно запросив Штайнмаєра до України.

Прояв солідарності

Під час візиту до Києва президент Німеччини планує зустрітися з українським колегою Володимиром Зеленським та запевнити його в підтримці ФРН. "Моє послання українцям: ми не просто на вашому боці. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну: економічно, політично та військово", - зазначив він після прибуття до столиці України, пише dpa.

Штайнмаєр також закликав німців не забувати про те, скільки страждань і руйнувань принесла війна українцям. "Ми потрібні народу України", - наголосив він, додавши, що його візит в ці дні - це прояв солідарності з мешканцями країни, які потерпають від авіаційних ударів та ракетних обстрілів.