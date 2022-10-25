Штайнмаєр вперше від початку війни приїхав до України
Степан Смишляєв
4 год. тому
Президент ФРН приїхав до Києва без попереднього анонсу. Він планує зустрітися з президентом України і запевнити його у подальшій підтримці: як економічній, так і військовій.
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Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) вранці у вівторок, 25 жовтня, прибув до Києва з раптовим візитом. Його поїздка в Україну планувалася ще минулого тижня, але була відкладена з міркувань безпеки.
Під час візиту до Києва президент Німеччини планує зустрітися з українським колегою Володимиром Зеленським та запевнити його в підтримці ФРН. "Моє послання українцям: ми не просто на вашому боці. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну: економічно, політично та військово", - зазначив він після прибуття до столиці України, пише dpa.
Штайнмаєр також закликав німців не забувати про те, скільки страждань і руйнувань принесла війна українцям. "Ми потрібні народу України", - наголосив він, додавши, що його візит в ці дні - це прояв солідарності з мешканцями країни, які потерпають від авіаційних ударів та ракетних обстрілів.
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