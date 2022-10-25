Президент ФРН Штайнмаєр у Києві

Президент Німеччини Штайнмаєр зміг з третьої спроби відвідати Україну під час війни. Він одразу поринув у воєнні будні українців, просидівши в укритті через повітряну тривогу.

Неоголошений візит до України президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра почався вранці 25 жовтня. Ще минулого тижня цю поїздку скасували "з міркувань безпеки". Незважаючи на кілька оголошених повітряних тривог, німецький гість з третьої спроби все ж дістався української столиці.

Раптовий візит на тлі повітряних тривог

Програму візиту німецького президента не оприлюднювали, але першим він зустрівся з мером Києва Віталієм Кличком. Штайнмаєр хотів на власні очі побачити руйнування, завдані столиці внаслідок російських ударів. Ввечері очікується зустріч Штайнмаєра з його українським колегою Володимиром Зеленським.

Одразу після прибуття до Києва президент ФРН запевнив українців у підтримці: "Ми не тільки на вашому боці. Ми будемо й надалі надавати Україні допомогу - і економічну, і політичну, і військову". Він також нагадав німцям про страждання та руйнування, яких війна завдає українцям: "Люди в Україні потребують нас". Ще перед візитом Штайнмаєр повідомив про намір разом із Володимиром Зеленським очолити українсько-німецьку партнерську мережу, яка допоможе Україні "пережити зиму" і докласти зусиль у повоєнній відбудові держави.

Після прибуття до Києва Штайнмаєр вирушив до Корюківки на кордоні з Білоруссю, яка була окупованою російськими військами на початку війни. Там німецький президент був змушений близько півтори години провести в бункері через повітряну тривогу. "Це особливо наочно показало нам, у яких умовах тут живуть люди", - зазначив Штайнмаєр. Він також відзначив відважність місцевих жителів, які під час окупації "голими руками чинили опір танкам та справді змусили їх зупинилися".

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Дипломатична відлига

Від початку повномасштабної російської війни це вже третя спроба Штайнмаєра відвідати Україну, і лише вона виявилася вдалою. Іще в травні Штайнмаєра, попри його бажання, не запросили до України разом із іншими лідерами країн ЄС. Тодішній посол України в Німеччині Андрій Мельник різко розкритикував німецького президента, звинувативши його в тому, що той "протягом десятиліть плів павутиння контактів із Росією".

Штайнмаєр перечікує повітряну тривогу в укритті у Корюківці, Чернігівської області Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

При цьому він вказав на діяльність Штайнмаєра на посаді міністра закордонних справ та голови Відомства федерального канцлера Німеччини в минулому. На тлі критики на свою адресу німецький президент, утім, неодноразово публічно визнавав свої помилки в політиці щодо Росії раніше, зокрема, свою підтримку будівництва газопроводу "Північний потік-2".

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Оборонна допомога

Останніми тижнями Німеччина суттєво посилила оборонну допомогу Україні. У жовтні Берлін надав Києву протиракетний комплекс IRIS-T та пообіцяв надати ще три такі комплекси в майбутньому. Прем'єр України Денис Шмигаль назвав Німеччину одним із найбільших постачальників зброї Україні, а комплекси IRIS-T - надзвичайно ефективними, які збивають дев'ять із 10 ракет. На знак подяки Німеччині за надання цих ультрасучасних систем "Укрзалізниця" презентувала Штайнмаєру букет квітів-ірисів у його VIP-вагоні і дбайливо розклала листівки із зображенням IRIS-T та написом німецькою "Любов у повітрі".

Заступник директора київського Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь погоджується з такою оцінкою. У коментарі DW він назвав IRIS-T "мабуть, найкращою протиракетною системою в світі". Він додав, що раніше поставлені Україні десятки німецьких зенітних установок Gepard дозволяють ефективно боротися з дронами, якими Росія атакує Київ та інші міста і позиції військових України. "Німеччина стала першою країною, яка надала нам протиракетну зброю", - сказав Самусь. На думку експерта, німецька допомога не дозволяє Росії переломити хід війни.

Президент київського Інституту світової політики Євген Магда, своє чергою, називає владнання попередніх суперечок зі Штайнмаєром мудрим кроком з боку Києва і Берліна. "Ми мало що знаємо одне про одного, і це не тільки німецька, але й українська проблема", - додав він.

А той факт, що за таких складних умов сторонам таки вдалося організувати візит Штайнмаєра до України, Магда вважає успіхом української дипломатії і кроком в українсько-німецькому діалозі.