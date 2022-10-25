Президент ФРН Штайнмаєр у Києві

Президент Німеччини Штайнмаєр зміг з третьої спроби відвідати Україну під час війни. Він одразу поринув у воєнні будні українців, просидівши в укритті через повітряну тривогу.
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Неоголошений візит до України президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра почався вранці 25 жовтня. Ще минулого тижня цю поїздку скасували "з міркувань безпеки". Незважаючи на кілька оголошених повітряних тривог, німецький гість з третьої спроби все ж дістався української столиці.
Раптовий візит на тлі повітряних тривог
Програму візиту німецького президента не оприлюднювали, але першим він зустрівся з мером Києва Віталієм Кличком. Штайнмаєр хотів на власні очі побачити руйнування, завдані столиці внаслідок російських ударів. Ввечері очікується зустріч Штайнмаєра з його українським колегою Володимиром Зеленським.
Одразу після прибуття до Києва президент ФРН запевнив українців у підтримці: "Ми не тільки на вашому боці. Ми будемо й надалі надавати Україні допомогу - і економічну, і політичну, і військову". Він також нагадав німцям про страждання та руйнування, яких війна завдає українцям: "Люди в Україні потребують нас". Ще перед візитом Штайнмаєр повідомив про намір разом із Володимиром Зеленським очолити українсько-німецьку партнерську мережу, яка допоможе Україні "пережити зиму" і докласти зусиль у повоєнній відбудові держави.
Після прибуття до Києва Штайнмаєр вирушив до Корюківки на кордоні з Білоруссю, яка була окупованою російськими військами на початку війни. Там німецький президент був змушений близько півтори години провести в бункері через повітряну тривогу. "Це особливо наочно показало нам, у яких умовах тут живуть люди", - зазначив Штайнмаєр. Він також відзначив відважність місцевих жителів, які під час окупації "голими руками чинили опір танкам та справді змусили їх зупинилися".
Від початку повномасштабної російської війни це вже третя спроба Штайнмаєра відвідати Україну, і лише вона виявилася вдалою. Іще в травні Штайнмаєра, попри його бажання, не запросили до України разом із іншими лідерами країн ЄС. Тодішній посол України в Німеччині Андрій Мельник різко розкритикував німецького президента, звинувативши його в тому, що той "протягом десятиліть плів павутиння контактів із Росією".
При цьому він вказав на діяльність Штайнмаєра на посаді міністра закордонних справ та голови Відомства федерального канцлера Німеччини в минулому. На тлі критики на свою адресу німецький президент, утім, неодноразово публічно визнавав свої помилки в політиці щодо Росії раніше, зокрема, свою підтримку будівництва газопроводу "Північний потік-2".
Останніми тижнями Німеччина суттєво посилила оборонну допомогу Україні. У жовтні Берлін надав Києву протиракетний комплекс IRIS-T та пообіцяв надати ще три такі комплекси в майбутньому. Прем'єр України Денис Шмигаль назвав Німеччину одним із найбільших постачальників зброї Україні, а комплекси IRIS-T - надзвичайно ефективними, які збивають дев'ять із 10 ракет. На знак подяки Німеччині за надання цих ультрасучасних систем "Укрзалізниця" презентувала Штайнмаєру букет квітів-ірисів у його VIP-вагоні і дбайливо розклала листівки із зображенням IRIS-T та написом німецькою "Любов у повітрі".
Заступник директора київського Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь погоджується з такою оцінкою. У коментарі DW він назвав IRIS-T "мабуть, найкращою протиракетною системою в світі". Він додав, що раніше поставлені Україні десятки німецьких зенітних установок Gepard дозволяють ефективно боротися з дронами, якими Росія атакує Київ та інші міста і позиції військових України. "Німеччина стала першою країною, яка надала нам протиракетну зброю", - сказав Самусь. На думку експерта, німецька допомога не дозволяє Росії переломити хід війни.
Президент київського Інституту світової політики Євген Магда, своє чергою, називає владнання попередніх суперечок зі Штайнмаєром мудрим кроком з боку Києва і Берліна. "Ми мало що знаємо одне про одного, і це не тільки німецька, але й українська проблема", - додав він.
А той факт, що за таких складних умов сторонам таки вдалося організувати візит Штайнмаєра до України, Магда вважає успіхом української дипломатії і кроком в українсько-німецькому діалозі.