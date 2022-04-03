Посол Мельник звинуватив Штайнмаєра в надмірній близькості до РФ

Посол України в Німеччині Андрій Мельник звинуватив президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра (Frank-Walter Steinmeier) у надмірній близькості до Росії на тлі війни в Україні.

"Для Штайнмайєра відносини з Росією були і залишаються чимось фундаментальним, навіть священним, хоч би що відбувалося, навіть агресивна війна не відіграє тут великої ролі", - заявив Мельник в інтерв'ю німецькому виданню Der Tagesspiegel, оприлюдненому ввечері суботи, 2 квітня.

"З погляду Путіна немає ніякого українського народу, мови, культури, а як наслідок і ніякої держави. Здається, Штайнмаєр поділяє думку, що українці не є суб'єктом", - припустив український дипломат. Крім того, посол України вважає, що президенту ФРН "незнайоме почуття такту, принаймні щодо українців".

"Плів павутиння контактів" з Росією

Мельник переконаний, що Штайнмаєр, який до обрання президентом посідав у кількох урядах посаду міністра закордонних справ ФРН, а також голови відомства федерального канцлера, теж несе частину відповідальності за те, що Німеччина отримала значну залежність від російського вугілля, а також нафти та газу.

"Штайнмаєр протягом десятиліть плів павутиння контактів з Росією. До цього залучені багато людей, котрі мають значний вплив у нинішній урядовій коаліції", - заявив Мельник.

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Краща координація поставок зброї для України

Ще одним аспектом, який згадав український посол, стала координація поставок німецької зброї для України. На думку Мельника, міністерство оборони ФРН могло би краще координувати свої дії з української стороною для узгодження всіх питань, пов'язаних зі списком потрібних Україні озброєнь та спорядження.

Нагадаємо, що нинішні заяви Мельника - не перший випадок, коли посол критикує Штайнмаєра за його ніби проросійську позицію. Мельник також бойкотував заходи за участю Штайнмаєра. У президента ФРН критику українського посла постійно відкидали.

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