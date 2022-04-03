Посол Мельник звинуватив Штайнмаєра в надмірній близькості до РФ

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Президент Німеччини Штайнмаєр протягом десятиліть "плів павутиння контактів" з Росією, переконаний український дипломат Андрій Мельник.
Посол України в Німеччині Андрій Мельник звинуватив президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра (Frank-Walter Steinmeier) у надмірній близькості до Росії на тлі війни в Україні.
"Для Штайнмайєра відносини з Росією були і залишаються чимось фундаментальним, навіть священним, хоч би що відбувалося, навіть агресивна війна не відіграє тут великої ролі", - заявив Мельник в інтерв'ю німецькому виданню Der Tagesspiegel, оприлюдненому ввечері суботи, 2 квітня.
"З погляду Путіна немає ніякого українського народу, мови, культури, а як наслідок і ніякої держави. Здається, Штайнмаєр поділяє думку, що українці не є суб'єктом", - припустив український дипломат. Крім того, посол України вважає, що президенту ФРН "незнайоме почуття такту, принаймні щодо українців".
Мельник переконаний, що Штайнмаєр, який до обрання президентом посідав у кількох урядах посаду міністра закордонних справ ФРН, а також голови відомства федерального канцлера, теж несе частину відповідальності за те, що Німеччина отримала значну залежність від російського вугілля, а також нафти та газу.
"Штайнмаєр протягом десятиліть плів павутиння контактів з Росією. До цього залучені багато людей, котрі мають значний вплив у нинішній урядовій коаліції", - заявив Мельник.
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Ще одним аспектом, який згадав український посол, стала координація поставок німецької зброї для України. На думку Мельника, міністерство оборони ФРН могло би краще координувати свої дії з української стороною для узгодження всіх питань, пов'язаних зі списком потрібних Україні озброєнь та спорядження.
Нагадаємо, що нинішні заяви Мельника - не перший випадок, коли посол критикує Штайнмаєра за його ніби проросійську позицію. Мельник також бойкотував заходи за участю Штайнмаєра. У президента ФРН критику українського посла постійно відкидали.
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Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр виступив з промовою з нагоди 80-ї річниці нападу нацистської Німеччини на СРСР. Не всі німецькі ЗМІ поставилися до виступу прихильно. Чому?
Президент України Зеленський 17 березня звернеться із відеопосланням до депутатів Бундестагу. Посол України у ФРН Мельник вважає, що канцлер Шольц має одразу після цього виступити з урядовою заявою.