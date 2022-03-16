Посол України закликав канцлера ФРН виступити із заявою щодо війни в Україні

Посол України в Німеччині Андрій Мельник закликав канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) виступити з урядовою заявою щодо війни в Україні одразу після відеозвернення президента України Володимира Зеленського до депутатів німецького Бундестагу 17 березня. Шольц повинен заявити, що "конкретно має намір зробити правляча коаліція, щоб надати Україні дієву допомогу і покласти край війні на знищення, яку веде Росія", - сказав Мельник в інтерв'ю агентству dpa, оприлюдненому в середу, 16 березня.

За словами українського посла, "рівно за три тижні після початку війни главі німецького уряду саме час знову висловитися з приводу того, що відбувається, і оголосити про конкретні заходи допомоги". Андрій Мельник пояснив, що Україна очікує від Шольца подальших постачань озброєнь, масштабної економічної підтримки та допомоги біженцям від війни.

"З часу першої урядової заяви Шольца щодо війни в Україні сталося вже багато. Тому нова чітка заява стала б дуже цінною не тільки для нас, українців, але, безумовно, і для німців", - наголосив Мельник.

Допомога Німеччині Україні

Уряд ФРН надає Україні і військову, і фінансову підтримку. Німеччина вже прийняла десятки тисяч біженців із України. Шольц виступив із першою урядовою заявою щодо України 27 лютого - на четвертий день після початку війни.

Трансляцію відеозвернення Зеленського до депутатів Бундестагу заплановано о 10.00 за Києвом 17 березня. Воно триватиме 20 хвилин. Після цього у парламенті ФРН розпочнуть дебати щодо запровадження в країні обов'язкової вакцинації від коронавірусу.